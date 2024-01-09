參訪長照據點國家警報大響 蔡英文：總統都跟大家在一起
總統蔡英文今(9)日下午在立法委員李昆澤及高雄市長陳其邁的陪同下參訪三民區安宜里社區長照據點，並與長者們活動同樂。活動進行至半途現場響起中國發射衛星的國家級警報，正當眾人慌亂之時，蔡英文隨即表示，「不管發生什麼事，總統都跟大家在一起。」隨即掌聲一片。
記者郭凱杰／高雄報導
立委李昆澤今天邀請總統蔡英文、市長陳其邁及議長康裕成、副議長曾俊傑、議員何權峰、鄭孟洳等人，一同參訪安宜里社區長照據點，總統蔡英文、市長陳其邁及立法委員李昆澤，與現場長者同樂，李昆澤笑道：長者身體健康眼力手力都好，顯見長照據點成效！
蔡英文表示：李昆澤是他的兄弟，在民進黨困難的時候是李昆澤陪伴她走出低谷，是值得託付的人選，他會被叫阿北，是他都用照顧大家的心態，什麼事都能找他。
蔡英文接著說：在她任內將長照經費從50億提高到876億，並且推動ABC長照據點，從700多處增加到1300處，推動長照資源深入鄉里街巷，讓長照資源可以生活化所有需要的人都可以看的到用的到，讓長者可以活得健康，健康的活！
李昆澤表示，過去幾年他多次提醒中央，地方長照資源不足，需要中央的全力協助，向中央爭取預算！並且他也大力推動高雄輕軌成圓、捷運黃線及爭取紫線可行性評估，讓長者出門更方便，假日也能簡單出門走走看看，享受更便利安全的生活，擁有更好的生活品質！
陳其邁指出，過去地方長照資源經常不足，後來蔡英文總統上任後，全力挹注情況才得以改善，市府也才有資源推出許多政策，包含增加關懷據點數量、推動公車式小黃方便就醫等，全力把長輩照顧好。
目前關懷據點已經增至541個，91個國中學區設置日照中心，也提升長照人員薪資待遇與福利，目前也積極媒合中央，整合社會局、衛生局資源，推動住宿型機構，這都是昆澤在中央幫忙顧預算！