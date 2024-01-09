▲健保愛心專戶善款助基隆64位弱勢！受惠者最小僅2歲　不再背負健保欠費壓力

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健保署與縣市政府合作 啟動善款助弱勢繳納健保費近年來受到新冠疫情影響，部分民眾面臨經濟壓力，無法按時繳納健保費，健保署除了推動健保費緩繳措施外，也同時與縣市政府跨機關合作找出無法繳納健保費的弱勢民眾及家庭，協助繳納健保欠費。當縣市政府發現個案後，透過通報平台，健保署就可立即啟動愛心專戶善款繳清欠款金額
像71歲的許女士一人獨居，過去透過撿拾資源回收維持生計，但最近卻因為車禍受傷、行動受限，生活陷入困頓，無法維持基本生活所需，更無法負擔健保費。15歲的吳同學家中父親長期家暴母親，雖然透過社工協助申請了庇護安置及保護，但母親沒有工作，家中收入不穩定，因此長期積欠健保費。
不過，在愛心專戶捐助善款協助下，許女士及吳同學都順利度過了難關。除了他們以外，臺北業務組組長李純馥表示，民眾的愛心善款，受惠者，還幫助了許多低收入戶、弱勢兒少及重度身心障礙者等，其中最小的受惠者只有2歲，最大受惠者則為72歲。
分期、紓困基金無息申貸等 助紓解健保欠費壓力健保愛心專戶累積了社會各界人士善款，甚至有部分愛心捐款者過去也曾是受補助者，在日後有能力時去幫助需要的人。健保署也對所有捐款者表達誠摯的感謝與敬意，期盼此善舉持續傳揚，共同守護弱勢家庭度過難關。
健保署也提到，對於一時經濟困難無法繳清保費者，健保署也有提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以協助紓解健保欠費的壓力。相關資訊可至中央健康保險署首頁/健保服務/投保與保費/弱勢協助查詢。（https://gov.tw/wce）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60492
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