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中華職棒／洪一中提日本棒球比美國強！富邦悍將李子強：嘆為觀止

▲台鋼雄鷹總教練洪一中提出，日本棒球比美國強，讓富邦悍將投手李子強表示：嘆為觀止。（圖／記者吳政紘攝）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中提出，日本棒球比美國強，讓富邦悍將投手李子強表示：嘆為觀止。（圖／記者吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹總教練洪一中，近期上知名Podcast節目「馬力歐陪你喝一杯」中提到他對台灣棒球的看法，洪總提到，現在的台灣球員受到美國影響，比較受到保護，連正常的訓練痠痛也要休息，他也提到日本棒球比美國還要強，因為大谷翔平也在美國，而美國市場比較大，但經典賽日本奪冠次數較多，引發球迷討論，而富邦悍將投手李子強也表示：「嘆為觀止」，讓人有想像空間。

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洪一中過去在2020年、2021年曾擔任富邦悍將總教練，但因為引發胡金龍弟弟用手機在南英校友群組寫下「打爆富邦換總仔」的「胡弟事件」，洪總的帶兵權威受到挑戰，也有之後的「布魯斯事件」。

洪總在2022年轉任顧問，並在隔年離開富邦球團，轉戰台鋼雄鷹，他也在個人自傳中，提到自己的心路歷程。

洪總說，因為日本在經典賽奪冠次數最多，現今最強棒球員大谷翔平也是日本人，並表示這幾年台灣許多球員旅美，並將美國那套帶回台灣，而他目標是導正台灣的美式球風，轉回日式球風。

洪總認為，台灣球員比較適合亞洲球風，也引發球界熱議，富邦投手李子強在個人動態留言，點出「嘆為觀止」，嘲諷跟稱讚的兩種意思都有。

李子強去年代表中職出征亞冠賽、亞錦賽等，雖然無緣幫台灣奪冠，但他未來有機會挑戰富邦的先發輪值中。

▲台鋼雄鷹總教練洪一中提出，日本棒球比美國強，讓富邦悍將投手李子強表示：嘆為觀止。（圖／李子強IG）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中提出，日本棒球比美國強，讓富邦悍將投手李子強表示：嘆為觀止。（圖／李子強IG）
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