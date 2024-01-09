▲流感、新冠高峰預估都在「這時間」！　春節JN.1將成主流影響年後疫情

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流感新增41例重症、3例死亡 死亡個案均未打疫苗在流感疫情部分，疾管署1月9日表示，上週（2024年1月2日－1月8日）新增41例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至80多歲，其中30例未接種流感疫苗；另外新增3例死亡，年齡介於40多歲至60多歲，均未接種流感疫苗。
疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中一位較年輕個案為40多歲北部女性，本身有糖尿病病史，沒有接種本季流感疫苗，在2023年12月下旬開始出現呼吸道症狀，在2天後有呼吸喘、虛弱無力的狀況，前往急診就醫後發現有意識狀態變差、血氧降低、白血球發炎指數及血糖偏高等現象。
經過胸部X光檢查也發現，這名個案有肺炎情形，醫師診斷為肺炎合併呼吸衰竭及糖尿病併發酮酸中毒，收治加護病房給予抗生素、流感抗病毒藥物治療，不過呼吸衰竭狀況一直沒有改善，插管使用呼吸器後病況仍持續惡化，急救無效於12月底不幸過世。
新冠併發數、死亡數皆升 1死亡個案從未接種疫苗另外，在新冠疫情部分，疾管署指出，上週（1月2日－8日）新增515例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（新增360例）上升；另外上週新增48例死亡病例，較前一週（新增38例）上升。
林詠青醫師表示，死亡個案中較年輕個案為40多歲中部男性，本身有神經系統、內分泌系統慢性疾病，未接種過任何COVID-19疫苗，在12月上旬因為泌尿道問題住院接受醫療處置，但在住院期間出現間歇性發燒，治療後未改善，檢驗COVID-19確認為陽性，且胸部X光顯示有雙側肺炎的情形。
在給予抗病毒藥物治療後，這名個案血氧仍持續降低，肺炎也持續惡化，在1月上旬的時候，因為新冠肺炎感染合併嚴重肺炎、呼吸衰竭而不幸過世。
流感、新冠雙重夾擊 未來疫情走向如何？現在國內新冠、流感疫情仍持續升溫中，羅一鈞表示，預估新冠、流感高峰重疊時間約在1月28日到2月3日，估計新冠就診人次約為1.2萬－1.5萬，變異株JN.1有可能在春節前成為主流，出現型別轉換，但最主要的影響會在春節後，預估新冠在春節前、後會各有一波高峰，不過哪波比較高目前很難估計。
至於流感高峰預估單週就診人次會有15萬人，為10年來次高。羅一鈞提到，今年流感疫情比較不尋常，跟免疫負債有關，提醒民眾不論是流感、新冠都可以接種苗來提高保護力，預防重症、死亡風險。
另外，由於新冠、流感疫情主要落在春節附近，春節南來北往，又有許多拜年聚會活動，而春節後緊接著就是開學、228連假等。羅一鈞建議，人潮擁擠或者本身是年長者、免疫低下等，可自主配戴口罩預防這一波疫情的影響。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60513
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