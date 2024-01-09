温昇豪發聲！衛星發射是政治操作 「就像南北韓的問題」
温昇豪、蔡淑臻、李杏今（9）日出席經紀公司伊林感恩餐會，温昇豪自製醫療劇《整外春秋》斥資1億，2天內會赴文策院送案，資金不成問題，因為前置作業延長，10年來沒有元旦放假的温昇豪，第1次有空陪家人度假。出席活動前，巧遇下午3點中國發射衛星，飛越台灣南部上空，手機防空警報連響2次，温昇豪認為：「這就像南北韓的問題，是一個政治上面的操作，他們一定要表態，很正常。」
記者羅凌筠／台北報導
蔡淑臻《村裡來了個暴走女外科2》今年有望開拍，她說：「儘量希望可以把大家喜歡的角色留下來，看劇情走向，朱軒洋是確定的。」被問到過年有安排？她也是10年來第1次陪家人，以前每年都在工作，還在適應這個空窗期。大家好奇她金鐘獎封后，會不會紅包加碼？她說：「我爸媽真的沒在花錢，給他們也沒太大意義。」
李杏結束音樂劇《徽因》巡迴演出，放任自己體重增至48公斤，不過天生腿細的她還是纖瘦無比，新年除了有新戲《打怪任務》上檔，李杏還希望可以解鎖「唱歌」挑戰，配合戲劇唱主題曲或演歌手都行，被問到歌路是何路線？她笑說：「天籟路線，我喜歡唱王菲的歌。」單身3年的她自嘲是「乾枯」狀態，前陣子到台南拜月老頗靈驗，身邊有些聊天對象，脫單願望總算比較有眉目。
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