支持者狂餵食「川流不息」！王義川回台中助選　掃街車走成貪食蛇

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前立委洪慈庸說，王義川人生第一次選舉就在莊競程的選區，5年前因知名度不足敗給沈智慧，後來莊競程成功幫他報仇。王義川批評莊的對手黃健豪是專門砍樹的吳剛，還嘲笑他「校召才幾天而已，也要騙來騙去」，並指市長盧秀燕佈重兵要市府各局處長認養選區、鋪天蓋地要把這裡贏回來。
到第3站江肇國處，他喊話國民黨候選人羅廷瑋，要他說清楚自己的顏色「不要一下子白一下子藍，一下子又郭台銘」，還裝可愛喊「羅叔叔拜託搬走牛肉麵店，還給我們兒童公園」，惹得支持者哈哈大笑。
王義川曾任台中市交通局長，回到熟悉的台中，車掃時一直遇到熟面孔，王義川開心喊著對方名字；沿途還不斷接受餵食、從水果、秋水茶、壽司、蛋塔、燒餅到台中肉圓都有，還有外送員追著他的衛星定位送來王義川最愛的麻油雞，沿途非常歡樂。王義川聽到後方傳來喇叭聲，猛回頭發現後面跟了近百輛機車，有如貪食蛇車隊，他喊了聲「哇越來越長啦！」趕緊拜託大家注意交通安全、不要造成交通阻塞。
晚間王義川趕到南投，為立委蔡培慧站台，拜託大家不要把政黨票投給民眾黨，因為每一張票都在累積韓國瑜當立法院長正當性、合理性與聲望。李正皓當場做民調，問大家車掃最後一天，要不要讓王義川剃光頭？結果大家都同意「讓李正皓剃光頭」。
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