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支持者狂餵食「川流不息」！王義川回台中助選　掃街車走成貪食蛇

▲江肇國和卓冠廷拿到粉絲送的蛋塔，不顧還在車掃，迫不及待吃了起來。（圖／翻攝搶救王義川大兵臉書，2024.01.09）
▲江肇國和卓冠廷拿到粉絲送的蛋塔，不顧還在車掃，迫不及待吃了起來。（圖／翻攝搶救王義川大兵臉書，2024.01.09）

記者顏幸如／台中報導

搶救王義川環台大車掃行動今天開到台中市，回到「故鄉」的王義川受到英雄式歡迎，不僅近百機車騎士主動加入車隊、走成一條貪食蛇，還不斷有人上前餵食，候選人們受到美食誘惑，不願形象直接在車上吃喝起來，掃街活動變成吃播，王義川還要不斷回頭拜託支持者，不要影響交通。

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▲王義川回台中的第一站是謝志忠服務處，快被熱情粉絲淹沒。（圖／謝志忠提供，2024.01.09）
▲王義川回台中的第一站是謝志忠服務處，快被熱情粉絲淹沒。（圖／謝志忠提供，2024.01.09）
民進黨「川流不息民主前行」環台大車掃今（9）日開到台中市，王義川接連陪謝志忠、莊競程、江肇國、林靜儀等候選人掃街。王義川在謝志忠競選總部出發前說，昨天在桃園，支持者的熱情出乎意外，在平鎮原以為路邊喊一下就好，結果「被弄了3000人」，他形容「我人生第一次知道什麼叫大進場，就是被姐姐阿姨們拉來拉去」。

前立委洪慈庸說，王義川人生第一次選舉就在莊競程的選區，5年前因知名度不足敗給沈智慧，後來莊競程成功幫他報仇。王義川批評莊的對手黃健豪是專門砍樹的吳剛，還嘲笑他「校召才幾天而已，也要騙來騙去」，並指市長盧秀燕佈重兵要市府各局處長認養選區、鋪天蓋地要把這裡贏回來。

▲熱情粉絲不斷的送上食物、餵食王義川。（圖／翻攝搶救王義川大兵臉書，2024.01.09）
▲熱情粉絲不斷的送上食物、餵食王義川。（圖／翻攝搶救王義川大兵臉書，2024.01.09）
到第3站江肇國處，他喊話國民黨候選人羅廷瑋，要他說清楚自己的顏色「不要一下子白一下子藍，一下子又郭台銘」，還裝可愛喊「羅叔叔拜託搬走牛肉麵店，還給我們兒童公園」，惹得支持者哈哈大笑。

王義川曾任台中市交通局長，回到熟悉的台中，車掃時一直遇到熟面孔，王義川開心喊著對方名字；沿途還不斷接受餵食、從水果、秋水茶、壽司、蛋塔、燒餅到台中肉圓都有，還有外送員追著他的衛星定位送來王義川最愛的麻油雞，沿途非常歡樂。王義川聽到後方傳來喇叭聲，猛回頭發現後面跟了近百輛機車，有如貪食蛇車隊，他喊了聲「哇越來越長啦！」趕緊拜託大家注意交通安全、不要造成交通阻塞。

▲王義川拿麥克風的手還夾著燒餅，伸出手和支持者打招呼。（圖／翻攝搶救王義川大兵臉書，2024.01.09）
▲王義川拿麥克風的手還夾著燒餅，伸出手和支持者打招呼。（圖／翻攝搶救王義川大兵臉書，2024.01.09）
晚間王義川趕到南投，為立委蔡培慧站台，拜託大家不要把政黨票投給民眾黨，因為每一張票都在累積韓國瑜當立法院長正當性、合理性與聲望。李正皓當場做民調，問大家車掃最後一天，要不要讓王義川剃光頭？結果大家都同意「讓李正皓剃光頭」。

▲王義川和李正皓晚上到南投為蔡培慧、蔡銘軒站台。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）
▲王義川和李正皓晚上到南投為蔡培慧、蔡銘軒站台。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2024.01.09）
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