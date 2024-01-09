劉德華《潛行》見嬰兒崩潰狂哭2小時！下秒發狠喊：我要所有人死
關智耀執導港片《潛行》由天王劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。劉德華演技驚人，在一場看著小嬰兒流淚的戲，為求完美拍攝哭了長達2個小時！另外在終極預告中，他又發狠喊：「我要所有人死」展現惡人極致演出。
記者黃雅琪／綜合報導
《潛行》終極預告，揭露劉德華的惡人面貌，不但用網購模式賣毒品，還逼著多年好友林家棟幫自己頂罪，更對警察彭于晏及任達華語出威脅，最後更撂下狠話：「我要所有人死！」劉德華身兼電影監製，他表示很樂意看到有各種不同題材的劇本出現，不一定非要演出不可，只要覺得自己可以幫上忙，讓電影能成為更好的作品，都可以考慮擔任監製。
當初收到《潛行》劇本時，劉德華覺得看到當年香港警匪片的初心：「以前警匪片的感情都是比較濃烈的，友情、愛情都很強烈。」劉德華幾乎天天都到片場盯場，但有些場面只有新人演出時，他會刻意不到現場，怕新人看到他會覺得壓力太大，反而影響表現，貼心的只透過視訊即時了解現場狀況。
在劉德華眼中《潛行》是部商業大片，除了動作場面求新求變之外，文戲部分也要求表現細膩精準：「監製要控制拍攝的時間和成本，有些場面，可能只能拍一下下，3秒鐘就要演出效果，但我會要求要做到好了，才能換拍另一個鏡頭。」
劉德華就連自己也不放過，在一場他要抱著小小嬰兒流下眼淚的戲，足足哭了2個多小時：「導演要求比我更高，我要望著那個小嬰兒掉下眼淚，有一次是眼淚滴到我的眼鏡鏡片上了，他立刻表示要再拍一次，要拍到完美的畫面才要停。」已經當爸爸的他表示，特效團隊做的小嬰兒效果很好，看了不會出戲，所以能很快投入情緒演出。《潛行》1月19日上映。
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