中國火箭殘骸墜落有先例！亂丟「垃圾」挨批　專家：威脅地表安全

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去年12月，中國亦位於西昌的衛星發射中心發射了一枚長征三號火箭，並宣稱兩顆衛星也被送到了預計的地點，但當地卻傳出火箭上分離下來的助推器殘骸掉到了廣西省百色市的居民區域附近。時常分享中國本地消息的社群媒體X（前推特）用戶「李老師不是你老師」也公開了相關影片，畫面中可以看見火箭助推器的殘骸距離民宅很近，掉落後升起一股黑煙，接著又竄出一股紅色、不知是否具毒性的濃煙，廣西政府則表示，若對民眾財物造成損失，將全數賠償。
自2020年起中國火箭殘骸墜落事件就頻頻傳出，在2020年5月，長征五號火箭發射後，掉入非洲國家象牙海岸的一個村莊，這枚掉落在象牙海岸的殘骸還帶有一根12公尺長的金屬管，摧毀當地兩棟建築；2021年，又有殘骸墜落在印度洋馬爾地夫附近海域，隔年7月中國火箭殘骸則墜落在印尼婆羅洲東北的蘇祿海，在馬來西亞、印尼邊境也發現未完全燃燒殘骸，菲律賓海邊也有發現殘骸，美國國家航空暨太空總署（NASA）當時就批評，中國並未釋出火箭殘骸墜落的軌跡，「相當不負責任且危險」。
2022年10月中國海南省衛星發射中心則是發射了搭載「夢天實驗艙」的「長征五號B」（CZ-5B）運載火箭，沒想到重達23噸、近10層樓高的火箭殘骸卻於11月墜入地球大氣層，而可能墜落地點之一的南歐國家西班牙更是被迫在一早就關閉空域約40分鐘，包含往返西班牙巴塞隆納（Barcelona）、塔拉戈納（Tarragona）、伊比薩島（Ibiza）與雷烏斯（Reus）的航班都暫時停止起降，專家指出這麼大型的物體不可能在大氣層完全燃燒，預估仍有約5至9噸的「火箭垃圾」會直接砸到地面。
去年類似事件也發生在尼泊爾，當時一架中國在2022年7月29日發射的「長征-2D」運載火箭，搭載部署3顆用做軍事偵察的遙控感測間諜衛星，這個重達4噸重的太空垃圾在太空停留了200多天後重返大氣層，並於尼泊爾上空燒毀解體，雖無地面人員、財物損傷或自然生態破壞消息傳出，但中國缺乏有效控制善後的能力，遭致外界嚴重批評。
中國紀錄片導演張贊波亦曾於2009年拍攝紀錄長片「天降」，以中國湖南省綏寧縣為背景，記錄當地居民因生活在火箭殘骸落區而遭遇的許多困難和不幸。
美國哈佛大學天體物理學家喬納森‧麥克道爾（Jonathan McDowell）指出，沒有任何國家會把這些物體留在軌道上，並以不受控制的形式，重新進入大氣層，「但中國發射時的安排，是讓它（火箭殘骸）在某個不可預測的時間，重新進入世界上隨機的某個地方。這可能不是一個好的計劃。」
對於，我國國防部今天下午發送國家級警報簡訊一事，行政院長陳建仁也表示，一個火箭投射器經過台灣本島上空，政府有義務讓民眾知道，推動的火箭會一節一節掉下來，要提高警覺。
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