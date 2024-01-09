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大選日倒數！中國預告「再砍ECFA關稅減讓」　這些產業都成目標

▲中國去年以貿易壁壘為由暫停12項ECFA關稅優惠，中國商務部發言人今（9）日又稱將針對農漁、機械、紡織等產品的關稅減讓考慮中止。圖為當年台灣反ECFA示威資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國去年以貿易壁壘為由暫停12項ECFA關稅優惠，中國商務部發言人今（9）日又稱將針對農漁、機械、紡織等產品的關稅減讓考慮中止。圖為當年台灣反ECFA示威資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

距離我國2024總統大選投票日只剩短短4天，中國商務部發言人今（9）日聲稱，自1日中止台灣12項石化產品適用ECFA稅率以來，「民進黨當局」未採任何有效措施取消對中國貿易限制。為此，有關部門正研究進一步採取中止ECFA早期收穫清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

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中國自今年元旦起取消原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12項《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）優惠關稅，而中國商務部發言人今（9）日又進一步預告將進行更多產品的關稅減讓中止。

中國商務部發言人9日表示，根據中國國務院關稅稅則委員會2023年12月21日公告，自2024年1月1日起，中國方面已對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。

中國商務部發言人說，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對中國的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任，「目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。」

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