大選日倒數！中國預告「再砍ECFA關稅減讓」 這些產業都成目標
距離我國2024總統大選投票日只剩短短4天，中國商務部發言人今（9）日聲稱，自1日中止台灣12項石化產品適用ECFA稅率以來，「民進黨當局」未採任何有效措施取消對中國貿易限制。為此，有關部門正研究進一步採取中止ECFA早期收穫清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國自今年元旦起取消原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12項《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）優惠關稅，而中國商務部發言人今（9）日又進一步預告將進行更多產品的關稅減讓中止。
中國商務部發言人9日表示，根據中國國務院關稅稅則委員會2023年12月21日公告，自2024年1月1日起，中國方面已對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。
中國商務部發言人說，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對中國的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任，「目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。」