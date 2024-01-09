韓國瑜下重手喊「選票集中投侯友宜」 黃暐瀚曝韓粉回流2大關鍵
國民黨不分區立委候選人韓國瑜喊話要讓韓粉歸隊，公開表態，「所有被誤導總統支持民眾黨主席柯文哲，立法院長支持韓國瑜的都是錯誤的」，他還說，柯文哲是「空氣槍」，非常熱鬧但不會贏，呼籲柯支持者投給「侯康配」。黃暐瀚說，韓國瑜出重手，有沒有效果，就看「影響力」跟「傳播力」。
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚說，換做別人說這話，還沒那麼有說服力，四年前萬人空巷的韓國瑜，確實理解，什麼叫做「場子熱、不會贏」。部分韓粉直播主喊總統票投柯文哲、政黨票投國民黨支持韓國瑜當立法院長，是「韓粉直播主」有影響力？還是「韓國瑜」自己出面否認這樣的合作模式有影響力？正面對決。
黃偉翰也說，柯韓向來友好，投柯挺韓原本沒有衝突，但現在韓國瑜數度出面呼籲韓粉回挺侯友宜，集中選票，喜歡韓國瑜又想投柯文哲的人，該怎麼取捨？將是兩難。最後五天，就看誰的傳播力比較強，能讓更多的「韓粉」聽見看見。
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