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黑曜精靈「私密生活」不藏了！9妞互動全被拍　名慧：最真實一面

▲黑曜精靈張瑄（左起）、Emma、采婕、紫嫣、名慧、力安、依沛、雨璇、郭郭分享即將推出的寫真書《Twinkle Black / Twi-light》私密內容。（圖／記者陳明中攝）
▲黑曜精靈張瑄（左起）、Emma、采婕、紫嫣、名慧、力安、依沛、雨璇、郭郭分享即將推出的寫真書《Twinkle Black / Twi-light》私密內容。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠／台北報導

從選秀節目《未來少女》出道的黑曜精靈Twinkle Black，今（9）日出席經紀公司伊林感恩餐會，張瑄、Emma、采婕、紫嫣、名慧、力安、依沛、雨璇、郭郭分享1月將推出寫真書《Twinkle Black / Twi-light》，名慧預告：「這是我們9個人私底下相處的紀錄，有喝咖啡、睡前互動最真實的一面。」

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▲黑曜精靈張瑄（前排左起）、Emma、名慧、依沛、采婕（後排左起）、紫嫣、力安、雨璇、郭郭出席伊林餐會。（圖／記者陳明中攝）
▲黑曜精靈張瑄（前排左起）、Emma、名慧、雨璇、采婕（後排左起）、紫嫣、力安、依沛、郭郭出席伊林餐會。（圖／記者陳明中攝）
黑曜精靈躍上北市府跨年獻唱〈Copy Paste〉，雨璇受訪透露，因為她剛好站最後一排，有機會搭升降台機關上去，「對我來講很有趣，體驗到之前看韓國idol打歌舞台的感覺。」紫嫣表示網路上有飯拍（粉絲攝影的影片），爸爸李㼈很可愛，把飯拍轉發到自己臉書分享。

黑曜精靈去年勤跑校園演唱跟商演，人氣不容小覷，經紀人分享尾牙邀約滿檔，排到小年夜前1天，力安談到新年新希望，直呼：「希望2024年順利，寫真書大賣。」她還會配合寫真書發行單曲，給粉絲滿滿期待。

▲金雲（左）、江尚儒往演員路發展。（圖／記者陳明中攝）
▲金雲（左）、江尚儒往演員路發展。（圖／記者陳明中攝）
從《原子少年》發跡的金雲、江尚儒，合體Cover歌手周湯豪的〈我做的是愛不是夢〉，江尚儒說，新年他開始培養運動習慣，希望能打造理想身材，金雲也透露兩人都在往演員的道路上努力，私下也會買戲劇相關的書籍，培養自己的能力。

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