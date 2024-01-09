永野芽郁眼淚流不停！嚇傻山田裕貴 原因竟是「瘋狂喝開水」導致
冬季檔日劇開播，《因為你把心給了我》找來永野芽郁與山田裕貴攜手主演，甚至請來天后宇多田光量身打造主題曲〈沒有顏色的花〉。拍攝時，山田裕貴對於永野芽郁的哭功相當驚訝，沒想到竟然有人流淚可以收放自如。
記者陳雅蘭／綜合報導
《因為你把心給了我》故事描述逢原雨（永野芽郁 飾）因名字中的「雨」太罕見而受到嘲笑，只有朝野太陽（山田裕貴 飾）會用開朗的聲音呼喚她，兩人相處後讓雨的人生有了轉變；第一集最後的重大事件令觀眾看得目瞪口呆，從甜蜜蜜的愛情戲，直接變成奪走女主角重要事物的奇幻故事。
永野芽郁與山田裕貴上節目宣傳時，山田裕貴表示非常佩服永野芽郁收放自如的哭功，永野對此謙虛回應自己沒那麼厲害，無法控制得精準，還自爆「會在哭戲前喝很多水」，讓自己入戲時可以馬上掉眼淚，至於要怎樣快速打開「水龍頭」，永野芽郁表示：「要進入並想著自己角色的可憐際遇！」
《因為你把心給了我》還請來宇多田光量身打造主題曲，這不僅是她暌違23年再幫電視台戲劇演唱歌曲，也是她迎接出道25周年的第一首新歌，隨著新曲公開，宇多田光亦表達感言：「不知道有多久沒寫出如此坦率、直接的情歌了，希望這首歌能夠打動害怕相信某些事物的人。」《因為你把心給了我》1月9日起，每週二在friDay影音播出。
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