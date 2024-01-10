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史上最年輕！34歲「政治神童」艾塔爾任法國總理　曾公開同志身份

▲法國新任總理艾塔爾。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國新任總理艾塔爾。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天(9日)任命34歲的教育部長艾塔爾(Gabriel Attal)為新總理，尋求在歐洲議會(European parliament)選舉前，為他的第二任期注入新活力。

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艾塔爾是法國史上最年輕、也是首位公開同志身分的總理。

任命艾塔爾為新總理不一定會導致重大政治轉變，但顯示馬克宏極力走出，去年不受歡迎的退休和移民改革的陰影，並提高他的中間派政黨在6月歐洲議會選舉中出線的機率。

民調顯示，馬克宏陣營落後極右派領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)的政黨約8到10個百分點。

艾塔爾是馬克宏的親密盟友，他因在COVID-19疫情期間擔任政府發言人而家喻戶曉。在最近的民意調查中，艾塔爾是該國最受歡迎的政治家之一。

馬克宏在2022年成功連任後不久，丟掉了國會多數優勢，一直在努力應對更加動盪的國會。

馬克宏說：「親愛的@GabrielAttal，我知道我可以依靠你的能量和承諾，來實施我宣布的振興和再生計畫。」馬克宏在去年年底表示，他將宣布一系列新的政治舉措。

艾塔爾將成為法國史上最年輕的總理，也是第一位公開承認同志身分總理。

他和馬克宏的年齡加起來比美國總統拜登(Joe Biden)還要年輕一些，81歲的拜登將在今年的美國總統大選中競選第二任任期。

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