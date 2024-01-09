中國衛星讓國家警報狂響惹議！Discovery曝風險　網讚：上了一課

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今（9）日晚間國防部也公布了中共運載衛星火箭的路徑圖，照原定的路徑圖，確實是不會經過台灣上空，不過最終偏離原訂路徑，而助推火箭殘骸落區均位於中國境內，並無異常狀況。但考量飛行軌跡異常，可能對地面造成風險，國軍即運用國家告警系統，以空中威脅警告、簡訊方式告知國人提高警覺。
「Discovery」頻道粉絲專頁也在下午時發文進行科普「太空碎片可能在正常衛星發射時、沿軌道飛行時、在太空運作或故障時、完成任務但未脫離軌道時產生」，一旦落下砸到建物甚至人，可都不是開玩笑的事。
Discovery也在留言處補充，「太空碎片與火箭發射意外的墜落物概念不一樣。火箭發射墜落物的風險，在發射地點、預計酬載段墜落點附近的風險最高，還是要看發射距離，整個發射路徑都有墜落物風險相對低。這跟火箭的構造設計、預計墜落地點和是否爆炸有關，如果發生了，碎片跟著慣性和重力掉下來，這樣的確會有影響。」
專業的解說曝光後，隨即吸引超過2萬人按讚，更讓不少台灣網友大讚「唯一有知識又不開玩笑的小編」、「感謝專業說明」、「原來還有這種風險存在」、「全民科普了吧，真的上了一課」。
事實上，中國去年4月16日發射氣象衛星，就有部分火箭殘骸墜落台灣北部外海，所幸未對國土安全造成影響。2023年12月26日時，在中國也發生一起火箭推進器的殘骸落在廣西百色市的事件，當時墜毀就在一處民宅旁，所幸無造成人員之傷亡。
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