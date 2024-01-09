火箭越過台灣上空、董軍出任新防長　分析：海軍被視為對習最忠誠

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2022年時任美國眾議院議長的裴洛西訪台期間，曾擔任東部戰區海軍（東海艦隊）副司令的董軍曾率艦隊進行了環繞台灣的軍事演習，日本防衛大臣當時指出，中國發射的9枚彈道飛彈中，有5枚就掉入日本專屬經濟區（EEZ）；董軍過往經歷主要都在海軍，熟悉台海及南海事務，因此有分析認為，北京此舉或許代表將南海視為中美角逐的優先領域，還有對台潛在戰爭的布局，比起對付台灣最重要的火箭軍傳出貪腐醜聞，董軍可能更有意藉機積極展現實力。
現年62歲的董軍曾任共軍海軍司令部軍訓部部長、北海艦隊副參謀長、東海艦隊副司令員、海軍副參謀長、南部戰區副司令等職。不過，前中共海軍司令部中校軍官姚誠指出，董軍雖是艦艇學院畢業的，「但沒有上過艦艇，也沒出過海，一直在機關裡」，無實戰資歷卻遭火速升遷更凸顯他對習近平的忠誠深獲信任。
去年全國人大常務委員會撤除了包含中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、火箭軍前司令員李玉超等9名共軍將領的全國人大代表資格，其中就有5人與火箭軍有關，進一步證實，之前盛傳以火箭軍為主的軍備貪腐大案，外媒又接連揭露中國軍方普遍貪腐，甚至還出現飛彈以水而非燃料裝填、大片飛彈發射井無法有效運作的情況，顯見火箭軍已成「重災區」。
英國東亞戰略專家帕塔拉諾（Alessio Patalano）指出，9名被撤職人士下台的職務背景當中只有1人是海軍，大多數來自解放軍火箭軍，過去十年來迅速擴張的火箭軍內藏有多種貪污機會，而新接替的中國高層過去沒有與這支部隊有關的經驗，這意味著如今海軍被視為對習近平最忠誠的軍種，同時也是一個能結合技術和專業知識，以確保中國在其周邊地區展示實力目標的軍種。
美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）報告也指出，董軍的任命顯示習近平政權極為重視聯合作戰和海軍事務，而這些軍事領域正好對應中國在東海和南海的主權聲索，「其中最重要的正是台灣」。
美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）則表示，董軍在東海和南海擁有豐富的國際聯合海軍經驗，「這兩個戰區一直是習近平對中國領土激進主張的最前線」，接替國防部長的他上任後對於習近平在南海和台灣計劃至關重要。
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