前TVB主播柳俊江逝世！友人爆料他「遭女友情勒」受不了尋死

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王陽翎希望外界不要誤信，柳俊江死因為政治陰謀、財困或意外，並舉例好萊塢藝人安柏赫德誣告強尼戴普家暴，就像是柳俊江與女友Grace的關係：「強尼戴普挺過一劫，也讓世人知道誰要承擔責任，而柳俊江卻再無這個機會。」
王陽翎先前要求Grace公開交代並道歉，否則會在明晚10點爆料：「如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷，在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程。」後稱尊重家屬低調處理後事立場，收回對Grace必須回應要求。
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