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前TVB主播柳俊江逝世！友人爆料他「遭女友情勒」受不了尋死

▲前TVB主播柳俊江逝世，友人爆料他「遭女友情勒」，才會受不了尋死。（圖／柳俊江IG）
▲前TVB主播柳俊江逝世，友人爆料他「遭女友情勒」，才會受不了尋死。（圖／柳俊江IG）

記者黃雅琪／綜合報導

香港無線新聞台（TVB News）前主播柳俊江5日被發現在住家輕生，享年42歲。他的專欄作家友人王陽翎（于非）昨（8）日發文，要求柳俊江女友Grace交代道歉，否則會在明晚爆料柳俊江生前所受的恐怖經歷，備受情緒勒索導致他最終尋死；後改稱尊重家屬立場，收回對Grace回應要求。

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▲香港知名主播柳俊江驚傳輕生過世，享年42歲。（圖／翻攝自柳俊江IG）
▲香港知名主播柳俊江輕生過世，享年42歲。（圖／翻攝自柳俊江IG）
前「新聞王子」柳俊江友人王陽翎在臉書以「給Grace Mak最後的告誡」為題發文：「由於柳俊江明確指出是Grace Mak 一人長時間對他精神造成極沉重打擊，兩人之間生起的衝突和細節，他承受的恐懼和迫害，糾纏不清的拉扯，終於無法簡單脫困，軟弱得像被催眠操弄般難以自拔。這才是在他事業缺乏信心和面臨危機時，Grace Mak壓垮了他精神最後一根蘆葦。」

▲去世前2天，柳俊江還在宣傳自家課程。（圖／翻攝自柳俊江IG）
▲去世前2天，柳俊江還在宣傳自家課程。（圖／翻攝自柳俊江IG）
王陽翎希望外界不要誤信，柳俊江死因為政治陰謀、財困或意外，並舉例好萊塢藝人安柏赫德誣告強尼戴普家暴，就像是柳俊江與女友Grace的關係：「強尼戴普挺過一劫，也讓世人知道誰要承擔責任，而柳俊江卻再無這個機會。」

王陽翎先前要求Grace公開交代並道歉，否則會在明晚10點爆料：「如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷，在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程。」後稱尊重家屬低調處理後事立場，收回對Grace必須回應要求。

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