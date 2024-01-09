「國家級防空警報」連發引恐慌！柯文哲：不該淪為放羊的孩子
國防部今（9）日下午3點04分2度發布國家級警報，警示中共衛星飛越台灣南部上空，提醒民眾注意安全。不過在警報中，衛星的英文卻使用「Missile（飛彈）」，且並未提及「南部」，造成許多民眾恐慌。國防部下午致歉表示，簡訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。民眾黨總統候選人柯文哲表示，國家級警報不能淪為放羊的孩子 。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲指出，下午兩封國家級警報嚇壞了所有人，因為國防部把satellite(衛星)錯拼成missile(飛彈)，這錯誤資訊甚至誤導行政院長陳建仁，在立院報告時說成「飛彈」。連發兩封警報後， 國防部發出更正訊息。國防部與行政院，不只在緊急事態發生時訊息錯亂，且國防部第一時間無預警突襲人民的「飛彈」，是中國和歐洲共同規劃要發射的衛星，而且兩天前就已經公布路徑，也沒有如警報所說的，飛過台灣本島上空。對比2022年的東風飛彈，嚴重程度大相徑庭，上次後知後覺，這次政府卻小題大作、徒增恐慌。
柯文哲表示，蔡英文總統一句「 不用怕 」，卻沒辦法帶給國民安全感，應該將烏龍視為壓力測試，而不是裝可愛。兩岸關係最害怕的，就是因爲惡意螺旋，擦槍走火使事態一發不可收拾。即便在美俄冷戰時期，雙方也有設置熱線，來避免誤判與最糟事態的發生。今天的烏龍，證實兩岸間缺乏最基本的對話機制，很可能導致重要時刻，資訊判斷失準，爆發危機。
柯文哲強調，無論如何，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，才是保護台灣 最好的態度，用科學、理性、務實的態度，去面對我們的危機。
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