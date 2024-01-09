江肇國加緊衝刺陸戰 50場廟口開講累積突破上萬人次
選戰進入倒數，民進黨台中立委候選人江肇國加緊腳步衝陸戰。今（9）日舉行廟口開講吸引爆滿人潮。據統計，江肇國投入選戰以來，累計已舉行近50場廟口開講，參與民眾突破上萬人次。江肇國感謝市民朋友力挺，有信心進入國會，為台中爭取更多資源及建設。
記者金武鳯/台中報導
江肇國指出，從政以來秉持真心實作理念，一步一腳印，累積超過兩萬件選民服務，每一件都是全力以赴，努力做到最好，為民眾解決眾多疑難雜症。
江肇國表示
，舉辦廟口開講，是為了與鄉親面對面分享理念、交流意見，是最有溫度的互動方式，將近50場，每一場都有許多鄉親表達對台中的期盼，也讓自己的政見更在地、更加與民眾站在一起。
江肇國強調，為了台中與市民的託付，儘管距離投票最後三天，自己也堅持繼續辦廟口開講座談會，與民眾說明自己未來要為地方做的事。他說，他一定會衝刺到最後一刻，緊握每一雙手，走遍每一個角落，用正面的理念，爭取最多的支持。
針對今日的「國家級警報」，有些人批評這是在恐嚇人民、浪費資源。江肇國指出，過去就發生過中國衛星碎片掉落台灣領海導致多架班機停駛事件，國家也調整制度，只要經過台灣領海、領空的不明物體，就一定要讓人民知道且保護國民的安全。