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國家級警報連4響！中國衛星飛越南部上空　細胞簡訊傳送目的曝

▲中國今（9）日下午連發四則國家級警報簡訊「中國發射衛星飛越台灣南部上空」，提醒民眾注意安全。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國今（9）日下午連發四則國家級警報簡訊「中國發射衛星飛越台灣南部上空」，提醒民眾注意安全。（圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

今（9）日下午3時18分，國防部發布國家級警報「中國於15：04發射衛星飛越台灣南部上空」，且一連發布四則，引起民眾恐慌，而根據電信業者說明，國家級災防告警訊息屬於「細胞廣播服務技術」，主要應用在災防告警細胞廣播訊息系統，是短時間內大量傳送地震速報、土石流警戒、公路封閉等防災警示訊息到手機，即時通知民眾的系統，都是依照政府要求行事，與平常收到簡訊的區域簡訊不同。

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據了解，細胞簡訊的應用範圍廣泛，而細胞廣播技術則是被設計能夠在特定區域中，按照指定的頻道和次數，廣播訊息，讓許多使用者同時接收到同樣的簡訊；過去發布防空警報，多為萬安演習等軍事演習才會發布，而此次是國防部罕見針對中國發射衛星而發送警報，且警報內容表示衛星通過台灣南部，在英文部分誤植為missile（飛彈），引起民眾擔憂與恐慌。

國防部表示，今（9）日1503時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

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