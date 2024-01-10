獨／aespa接台灣尾牙「獲得總統等級維安」！破層層關卡才能見到

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根據員工透露，自aespa確定出席「明基佳世達集團」尾牙後，公司上下對此相當嚴謹，現場屆時確定戒備森嚴，有望比照去年的「家庭日」活動規格，除了可能要核對個資、照片、員工編號，員工還得掃描QR code才能進出尾牙現場，但一切仍視當天狀況為準。
「明基佳世達集團」每年尾牙是否都如此嚴格？員工表示去年進出只要看員工證，今年特別聲明要核對個資，「我想集團總部應該也是被逼瘋才會採取這樣的政策」。至於事前作業，員工表示去年進出時就層層關卡，因為活動需要先彩排、順流程，內部會選定好相關名單，非開席時間僅由主管出來帶相關人員入內準備前置工作，其他員工只能等時間到才可進入；不過aespa屆時是否會早到彩排，目前流程尚未定案，RUNDOWN預計前2日才會出爐。
aespa第一次訪台就以「超新穎」的方式登場，打破眾人眼界，亮相的場合即使粉絲有錢也看不到；好在主辦臨時舉辦限額250名的簽名會，歌迷無法進入尾牙會場也免擔心，還是有花錢買快樂的管道來見到心愛偶像，活動詳情可至「希林國際」臉書查詢。
aespa由韓國、中國、日本3個國籍的成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，出道曲為《Black Mamba》，後續推出的歌曲《Next Level》、《Savage》、《Dreams Come True》、《Girls》 、《Spicy》等傳唱度極高，MV最低觀看次數都有1億，人力魅力不容小覷。
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