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陸研擬再砍ECFA關稅減讓　經貿辦：立即停止經濟脅迫介選

▲對於中國研擬再砍ECFA關稅減讓，影響範圍包括農漁、機械、汽車零件與紡織產品，經貿辦警告立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於中國研擬再砍ECFA關稅減讓，影響範圍包括農漁、機械、汽車零件與紡織產品，經貿辦警告立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳威叡／台北報導

中國商務部今（9）日表示，正在進一步研究中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）對台關稅減讓的早收清單，影響範圍包括農漁、機械、汽車零件與紡織產品。對此行政院經貿辦表示，鄭重警告中方立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選，否則只會適得其反，進一步傷害兩岸經貿的正常往來，也讓廣大的台灣企業及民眾認清中方推動兩岸經濟融合發展，完全是出於政治目的。

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經貿辦表示，中國在國內總統大選期間對台進行貿易壁壘調查，又逕自認定結果、終止部分ECFA項目，均已違反WTO機制與相關規範。呼籲中方應循WTO機制處理貿易問題，不要自陷嚴重錯誤的政治邏輯。

經貿辦說明，國內從去年1月至11月對中國出口占比已達21年來同期新低，包括農產品、化學品、紡織品等對中國出口已全面減少，成功分散至美國、日韓、歐洲及新南向國家等。事實上中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業，對中國市場出口的依賴程度。

經貿辦表示，對於中方威脅進一步中止ECFA早收項目，台灣已改變過去ECFA造成與中國經濟一體化的路徑，2022年早收產品出口中國佔出口全球比重4.3%，預估2023年全年早收出口值將回落至ECFA生效前水準。

經貿辦指出，政府已就本案風險及損害做好萬全準備，各相關部會將持續與業者密切溝通，必要時也會有快速的輔導機制協助業者即時因應。

經貿辦重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方改正企圖影響台灣政治走向的錯誤做法，展現誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決兩岸貿易存在的各種問題。

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