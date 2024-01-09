陸研擬再砍ECFA關稅減讓　經貿辦：立即停止經濟脅迫介選

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經貿辦說明，國內從去年1月至11月對中國出口占比已達21年來同期新低，包括農產品、化學品、紡織品等對中國出口已全面減少，成功分散至美國、日韓、歐洲及新南向國家等。事實上中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業，對中國市場出口的依賴程度。
經貿辦表示，對於中方威脅進一步中止ECFA早收項目，台灣已改變過去ECFA造成與中國經濟一體化的路徑，2022年早收產品出口中國佔出口全球比重4.3%，預估2023年全年早收出口值將回落至ECFA生效前水準。
經貿辦指出，政府已就本案風險及損害做好萬全準備，各相關部會將持續與業者密切溝通，必要時也會有快速的輔導機制協助業者即時因應。
經貿辦重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方改正企圖影響台灣政治走向的錯誤做法，展現誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決兩岸貿易存在的各種問題。
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