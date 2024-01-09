赴雲林輔選！賴清德喊三團結三承諾　蔡英文讚蘇治芬對抗地方派系

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賴清德表示，選舉到了最後關頭，懇請鄉親讓民進黨可以繼續帶領國家走在對的道路上，讓台灣持續邁向民主、走向世界。
賴清德提到，未來他若能當選總統，會用「三個團結」來帶領台灣人繼續向前。首先，「民主力量要團結」，他會結合社會上認同民主、熱愛自由的人才一起建設國家，讓台灣人民安居樂業；第二，「國家朝野要團結」，選舉是一時但國家利益卻是長久的，因此他將會建立國家利益高於政黨利益與個人利益的文化，發揮民主精神團結朝野一致對外，在外交、國防與兩岸的路線上團結一心，打造堅韌永續的國家；第三，「民主陣營要團結」，現在的台灣已經是世界的台灣，未來他也會領導台灣與世界民主陣營站在一起，持續深化與合作。
賴清德強調，除了「三個團結」外，也會用「三項承諾」來領導台灣。首先，打造一個「民主和平的台灣」，他會團結國人並強化國防與經濟，和民主陣營站在一起，在對等與尊嚴的前提下與中國進行交流合作，促進兩岸人民的福祉，在維護台灣主權的同時，也促進印太地區的和平；第二，打造一個「創新繁榮的台灣」，他將會善用台灣豐沛的創意和人才，帶領台灣進一步走向全方位的創新型國家，用創新來驅動台灣的經濟發展。
賴清德接續說，要打造一個「公義永續的台灣」，未來他將會創造一個公平的環境，讓政府替人民分擔責任，做國民的後盾和靠山，讓年輕的父母，不再為家庭而離開職場，並讓每一個孩子，都有公平受教育的機會。
賴清德提到，蘇治芬一生都在為台灣的民主自由打拚，現在她依然站在對抗黑金的第一線，繼續用生命守護台灣；而劉建國是鄉親一路栽培的優秀人才，在國會的評鑑中屢屢拿到第一，他的認真與打拚，大家都看在眼裡。
此外，蔡英文致詞時細數政府政績及雲林的地方建設，呼籲讓中央、地方的連結更緊密，讓雲林的進步不回頭。她說，在台灣的民主路上，蘇治芬就是過去走在前面，替我們開路的那個人，「蘇治芬是我最敬重的民主前輩，她一輩子，始終站在第一線，對抗地方家族派系，讓雲林走向清廉」。
蔡英文指出，選舉就像一台時光機，選對人，國家就會繼續前進，選錯人，國家不但會停滯，甚至會倒退，一定要為台灣，做最好的決定，「2024，我們再拚一次，再一次站出來！」
蔡英文呼籲雲林的年輕朋友，回到家鄉，為家鄉的進步、為台灣的民主投一票，「集結最大的力量，用手中的選票，來延續建設，加速雲林的發展，讓台灣繼續進步」、「最後幾天，拜託大家，打電話、用LINE傳給親戚好朋友，一起催票、拉票，請告訴他們，不要分票、不要配票」。
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