PLG／衛冕軍富邦87:96輸領航猿 蔡文誠、辛特力雙雙寫「里程悲」
在今（9）日富邦勇士對上桃園領航猿的比賽，富邦本土球員蔡文誠達成個人在P.League+聯盟的第100場出賽，而辛特力則是投進在P.League+的第200顆三分球，雙雙寫下生涯里程碑。但球隊表現不穩定，終場以87:96不敵桃園領航猿，近4戰吞3敗，戰績跌到聯盟第5。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽勇士球員連寫兩個了不起的聯盟紀錄里程碑，先是38歲的老將蔡文誠成為首位達標100場出賽紀錄的球員，成為史上第一位「百出賽俱樂部」的成員；然後是辛特力成為聯盟史上第一位投進200記三分球的選手，以洋將身份率先達標，屬實不易。
蔡文誠此役於第一節5分31秒替補登場，不僅是他本季第9場出賽，也是讓他生涯在PLG的第100場出賽。「本土洋將」過去3個賽季在PLG的出勤率高達96.8%，能以這樣的年紀完成這樣的紀錄相當不簡單。
辛特力在今天面對領航猿的比賽中，投進個人PLG生涯第200顆三分，是聯盟首位生涯命中200記三分的球員，也是首位達標200三分的洋將。兩人今晚的紀錄，很好的說明了富邦勇士這支球隊延續性。
不過可惜的是，這樣有意義的一戰，富邦最終無法用勝利來慶祝它。相反的，他們再次輸給了前一場慘敗的對手領航猿，並且一度落後多達19分之多。
即使末節靠著辛特力追分，並且一度反超，但領航猿在沃許本單節12分、全場繳出30分12籃板的數據帶領下，最終守住優勢，帶走勝利，並且戰績還擠下了富邦、升上了聯盟第4。
此役除了沃許本之外，密克斯得到18分9籃板，本土球員方面盧峻翔得到16分，白曜誠12分8助攻。富邦勇士得分集中在洋將身上，辛特力砍下25分、塞瑟夫攻得20分、強森12分。