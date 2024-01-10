三度南下輔選　蔡英文：關鍵左楠這席絕不能掉

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針對中國發射衛星掠過我國南部上空的事件，蔡英文表示，國防部24小時都有即刻監控，國軍也有做好保護家園的準備。她強調民主選票才是最強的力量，別讓中國的威嚇得逞，要用選票讓國內外看見台灣人守護和平的決心。
蔡英文也指出，只有擁有自我防禦的決心，其他國家才會幫助台灣，正因為民主陣營帶給中國壓力，習近平才會在去年「拜習會」時說「沒有進一步的攻台計畫」。
回到地方選戰，蔡英文提到地方建設跟國會過半很有關係，預算要經過國會同意，因此立院過半非常關鍵，因為自己在任八年都國會過半，才有辦法爭取前瞻預算，她呼籲選民們讓賴清德延續自己的政策、讓李柏毅進入國會，一起合作把事情做好。
蔡英文也指出，這次選舉是今年全世界的第一場大選，攸關台海局勢與民主聯盟的情勢變化，所有國家都在關注台灣人的選擇，必須要與民主陣營站在一起，全世界才會來幫助台灣。
陳其邁除感謝李柏毅對左營楠梓的努力，從廣昌滯洪池、新台17線、楠梓交流引道到台積電進駐，都有他的身影。他也強調，自己最大的心願就是李柏毅順利進入國會，繼續為高雄爭取資源。
陳其邁指出，現在台積電2奈米的第1座廠正如期施工，第2座廠雜項執照也已發出，台積電不只會帶來大量就業機會，也會吸引上、下游在地廠商、國際大廠進駐，成為完善的產業聚落。最近清華大學、交通大學要來左營設置分部、招收半導體與AI產業碩博生，這將有助於左楠產業再升級，成為台灣半導體高階製程新核心。
李柏毅也表示，如果自己當選的話，還有三個月可以跟蔡總統來爭取捷運紫線的建設，引起大家哄堂大笑。李柏毅則解釋在高雄拿到前瞻建設經費後，高雄不只輕軌成圓，黃線也在短短四年內動工，中央地方一條心能如此順利推動建設，想當年自己在市長陳菊辦公室時推得如此辛苦，環狀輕軌更在馬英九八年任內討無經費而停工。
李柏毅表示，未來的捷運紫線已經受到賴清德的支持，他保證全力推動紫線，力拚四年內動，希望各位支持自己與賴清德，讓他們在國會來為地方努力。