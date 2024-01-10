雄女、台大學長姊應援黃捷！陳其邁團隊三首長送歐趴糖力挺

三度南下輔選　蔡英文：關鍵左楠這席絕不能掉

▲總統蔡英文與高雄市長陳其邁、李柏毅、競總主委陳善慧、立委劉世芳以及議員黃文志、李雅慧今天前往三山國王府進行參拜。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
▲總統蔡英文與高雄市長陳其邁、李柏毅、競總主委陳善慧、立委劉世芳以及議員黃文志、李雅慧今天前往三山國王府進行參拜。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

總統蔡英文9日南下輔選民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅，這也是蔡英文第三次輔選李柏毅，顯示民進黨對左營楠梓一席的高度重視，而下午中國發射衛星掠過南部上空的突發事件，介選意味濃厚，讓倒數三天的大選多了許多變數。蔡英文也呼籲選民們讓賴清德延續自己的政策、讓李柏毅進入國會，一起合作把事情做好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡英文總統今天南下輔選民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅，這也是蔡英文第三次輔選李柏毅，顯示民進黨對左營楠梓一席的高度重視。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
▲蔡英文今天南下輔選民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅，這也是蔡英文第三次輔選李柏毅，顯示民進黨對左營楠梓一席的高度重視。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
總統蔡英文與高雄市長陳其邁、李柏毅、競總主委陳善慧、立委劉世芳以及議員黃文志、李雅慧今天前往三山國王府進行參拜，中國衛星經過台灣上空時，李柏毅人正在進行車掃，他痛批中國就是要恐嚇台灣人，以武力威脅介入台灣選舉，但現在台灣國防自主發展有成，總統也全力捍衛國家安全，大家要用選票捍衛民主自由的家園，未來四年一定要讓賴清德延續對的路線，讓自己在國會捍衛國防發展，讓台灣繼續被世界看見。

▲蔡英文呼籲選民們讓賴清德延續自己的政策、讓李柏毅進入國會，一起合作把事情做好。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
▲蔡英文呼籲選民們讓賴清德延續自己的政策、讓李柏毅進入國會，一起合作把事情做好。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
針對中國發射衛星掠過我國南部上空的事件，蔡英文表示，國防部24小時都有即刻監控，國軍也有做好保護家園的準備。她強調民主選票才是最強的力量，別讓中國的威嚇得逞，要用選票讓國內外看見台灣人守護和平的決心。

▲李柏毅也表示如果自己當選的話，還有三個月可以跟蔡總統來爭取捷運紫線的建設，引起大家哄堂大笑。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
▲李柏毅也表示如果自己當選的話，還有三個月可以跟蔡總統來爭取捷運紫線的建設，引起大家哄堂大笑。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
蔡英文也指出，只有擁有自我防禦的決心，其他國家才會幫助台灣，正因為民主陣營帶給中國壓力，習近平才會在去年「拜習會」時說「沒有進一步的攻台計畫」。

回到地方選戰，蔡英文提到地方建設跟國會過半很有關係，預算要經過國會同意，因此立院過半非常關鍵，因為自己在任八年都國會過半，才有辦法爭取前瞻預算，她呼籲選民們讓賴清德延續自己的政策、讓李柏毅進入國會，一起合作把事情做好。

蔡英文也指出，這次選舉是今年全世界的第一場大選，攸關台海局勢與民主聯盟的情勢變化，所有國家都在關注台灣人的選擇，必須要與民主陣營站在一起，全世界才會來幫助台灣。

陳其邁除感謝李柏毅對左營楠梓的努力，從廣昌滯洪池、新台17線、楠梓交流引道到台積電進駐，都有他的身影。他也強調，自己最大的心願就是李柏毅順利進入國會，繼續為高雄爭取資源。

陳其邁指出，現在台積電2奈米的第1座廠正如期施工，第2座廠雜項執照也已發出，台積電不只會帶來大量就業機會，也會吸引上、下游在地廠商、國際大廠進駐，成為完善的產業聚落。最近清華大學、交通大學要來左營設置分部、招收半導體與AI產業碩博生，這將有助於左楠產業再升級，成為台灣半導體高階製程新核心。

李柏毅也表示，如果自己當選的話，還有三個月可以跟蔡總統來爭取捷運紫線的建設，引起大家哄堂大笑。李柏毅則解釋在高雄拿到前瞻建設經費後，高雄不只輕軌成圓，黃線也在短短四年內動工，中央地方一條心能如此順利推動建設，想當年自己在市長陳菊辦公室時推得如此辛苦，環狀輕軌更在馬英九八年任內討無經費而停工。

李柏毅表示，未來的捷運紫線已經受到賴清德的支持，他保證全力推動紫線，力拚四年內動，希望各位支持自己與賴清德，讓他們在國會來為地方努力。

7-11福袋今開賣！四大超商「明細全清算」：買誰虧本、選這包最賺

運動化套件上身　Nissan Versa SR 於阿根廷推出

中國發射衛星火箭　總統府：研判可排除政治因素

漢神兩館再創紀錄！去年業績達309億　連續17年正成長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選