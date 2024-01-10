李亦伸專欄／勇士、暴龍「完美交易計畫」　雙贏之路

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雷霆需要Pascal Siakam，他是雷霆最需要的第二或第三得分點和持球前鋒，雷霆手裡有一堆首輪籤，很有吸引力。
勇士需要Pascal Siakam，勇士可以把Jonathan Kuminga+Andrew Wiggins做為籌碼，Jonathan Kuminga很有未來性，他可以打動暴龍的心，Andrew Wiggins正好回加拿大打球，也是另一種情感。
勇士唯一能打動暴龍的就是Jonathan Kuminga，勇士必須做出最大改變和提升，Kuminga未來很值得期待，但今年和明年他能給勇士帶來的戰力非常有限。
勇士需要一個有對位能力、能自主得分，必要時可以持球創造空間前鋒，Pascal Siakam可以成為勇士第二或第三得分點，身高、對位、攻防都能完美提升勇士小球競爭力和五小陣容威力。
你能想像勇士全新陣容是：
先發：Stephen Curry、Klay Thompson、Pascal Siakam、Draymond Green、Kevon Looney。
替補：Brandin Pozdiemski、Moses Moody、Dario Saric、Trayce Jackson-Davis。
勇士板凳有兩名經驗老後衛還可以派上用場，187公分控球Cory Joseph、196公分得分後衛Jerome Robinson，只要給他們上場空間和時間，兩老還是有替補作用。
一下子少了Jonathan Kuminga和Andrew Wiggins兩名小前鋒，對勇士陣容有不同挑戰和漏洞，但場均22分，投籃命中率5成，有自主得分能力和持球創造力Pascal Siakam絕對值得勇士賭一把，就看Jonathan Kuminga的未來性和潛力能不能打動暴龍的心。
勇士全新五小陣容可以擺上Curry、Moody、Thompson、Siakam、Green，Podziemski、Saric、Jackson-Davis隨時都可以頂上，打出速度、傳切、跑轟快攻，勇士有能力打出更好防守組合，同時還能展現驚人火力和反擊速度。
其實勇士今年陣容最大問題還是「防守」，Pascal Siakam的攻防能力都在水準以上，他有速度、有身高、能打小球，攻防對位不吃虧、還有相當持球創造進攻能力，他的進攻、切入、籃下終結能力能彌補Looney不足，可補Green殘缺。
Jonathan Kuminga和Andrew Wiggins兩名小前鋒今年「合體」同時上場，攻防效率都差，這很特別。勇士教練Steve Kerr錯開兩人上場時間，效率可能稍好，但兩人同時上場，防守奇差，進攻卡死，勇士團隊就是打不出合理節奏。
我還是要強調一點，勇士今年防守不好，防守效率經常跌出前20，排名掉到第21-23，第四節經常出錯，上半季多達八場比賽第四節被逆轉，那跟教練少給年輕球員Jonathan Kuminga、Moses Moody上場打更多決勝關鍵比賽未必有直接關係。
對勇士來說，放棄Jonathan Kuminga和Andrew Wiggins沒有什麼好可惜的，只要能拿下Pascal Siakam，勇士就能完美翻身。
如果暴龍對Jonathan Kuminga還有興趣，勇士、暴龍交易，或許會是勇士在2月8日球員交易截止日前最關鍵改變。