NBA／不幸中的大幸！Tyrese Haliburton左腿筋拉傷 2周後再評估
Tyrese Haliburton今年賽季打出生涯代表作，率領印第安納溜馬打進季中錦標賽冠軍戰，不少人都想看看這位年輕球星繼續進步、突破。但在上一場對上波士頓塞爾提克的比賽，傷病卻說來就來，好在經過核磁共振的檢查後，確定他傷情並不嚴重，將在兩周後重新評估。
記者黃建霖/綜合報導
在對上塞爾提克的比賽中，Haliburton在突破過程中，劈腿滑倒，後來被隊友抬回更衣室。經過初步評估，他是左腿筋一級拉傷，溜馬球團認為他的膝蓋沒有任何韌帶損傷，這是令人鼓舞的消息，周二他將接受進一步檢查。
不過謹慎起見，Haliburton很可能必須得為此缺席數周，根據《The Athletic》的報導，他預計將在2周後接受重新傷勢的評估。在他養傷的這段期間，球隊23歲的年輕後衛Andrew Nembhard將有望得到更多時間，T.J. McConnell也是補上他位置的人選之一。
另外，溜馬出色的後場和側翼戰力應該也能承擔一些控球任務，Bruce Brown、Buddy Hield、Aaron Nesmith、Bennedict Mathurin這些人將提供給Rick Carlisle的教練團更多選項。
溜馬隊目前戰績21勝15敗，在東區排名第6，他們接下來兩周的賽程前段算輕鬆、後段稍微難打一些，分別對上巫師、老鷹、金塊、爵士、國王、拓荒者、太陽和76人。