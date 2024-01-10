侯友宜倒數3天拼了！電影級競選影片上架 趙少康承諾人民這件事
2024總統大選倒數最後3天，各政黨候選人近日不斷車掃、舉辦造勢晚會拜票，誰輸誰贏都要戰到最後一刻！而國民黨總統候選人侯友宜在9日晚間釋出最新競選影片《台灣的未來》，拍攝手法相當專業，邀請國民黨縣市長、立委候選人、黨主席等重要藍營大咖合體，團結高喊「集中選票讓政黨輪替」，而副總統候選人趙少康更是表示「我們給人民最大的承諾，就是遠離戰爭」。
記者張嘉哲/綜合報導
侯友宜在9日晚間於臉書粉專、YouTube頻道上傳一支3分鐘的競選影片，名為《台灣的未來》，侯友宜表示「集合吧！站出來吧！ 讓我們團結讓政黨輪替，讓貪腐政權下台！ 團結就是力量！不是口號，而是正在進行中」。
侯友宜表示「集中力量，讓改變成真，就從集結每一個人開始！當熟悉的聲音響起，正是集合的時候到了，迎向勝利，贏回台灣，也迎回中華民國的榮耀！」侯友宜也在影片當中提到「集中力量完成政黨輪替，守護美麗台灣，我堅持的，台灣的未來需要2300萬人共同的決定」。
影片當中，也可以看到許多藍營大咖，包括國民黨縣市首長，台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、國民黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、宜蘭縣長林姿妙、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長王忠銘、台東縣長饒慶鈴等。
除此之外還有立委候選人謝龍介、立委候選人柯志恩、前高雄市長韓國瑜等人都出面喊「政黨要輪替」；其中侯友宜的副手趙少康則在影片當中提到「我們對人民最大的承諾！就是讓人民，遠離戰爭」。影片曝光後，不少網友紛紛回應「哇！質感好好的宣傳片」、「現在是比誰會拍片就對了，質感真的很不錯耶」、「電影級的競選廣告，很厲害」。