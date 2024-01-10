Ella老公賴斯翔爆「偷捅刀Hebe」！推妻上女一 暗指義大利麵事件
台灣女子天團S.H.E自離開華研唱片後，3人各自成立公司，而Ella（陳嘉樺）則是與老公合作，由老公賴斯翔（解孵）打理她的演藝事業。據傳，近來有部電影找上Hebe（田馥甄）、Ella同片共演，賴斯翔對劇組迂迴暗示Hebe到若真的成為「女一」，他擔心將來若想賣到中國，恐怕會受影響。在背後偷偷捅老婆的好姊妹一刀。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，近日有一部片想找Hebe、Ella共同擔任女一，創造話題。不過，Ella的經紀人老公賴斯翔曾對劇組婉轉建議，說要Ella本色演出男人婆沒關係，不過對於Hebe反而有難言之隱。賴斯翔話中暗示Hebe到時若成為「女一」，他擔心將來作品若想賣到中國，恐怕會受影響。對於傳聞，Ella的公司「勁樺娛樂」表示：「子虛烏有，也從未有過這樣的邀約。」
事實上，Hebe確實曾遭中國網友出征，2022年美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發兩岸關注熱議，她在IG上曬出吃義大利麵的照片，沒想到卻遭小粉紅出征，指她辱華、台獨，只因裴洛西是「義大利裔」的美國政客。現在卻因工作，悄悄被好姊妹的老公捅了一刀，實在是令人咋舌。
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