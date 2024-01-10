MLB／今永昇太入札截止日剩2天 傳加盟小熊與鈴木誠也同隊
有著「台灣殺手」之稱的日職左投今永昇太，在今年季末行使入札制度挑戰大聯盟（MLB），但目前距離截止日僅剩2日（美東時間1月11日下午5點截止），在今（10）日根據《今日美國》記者Bob Nightengale透露，今永昇太將加盟芝加哥小熊，將與日籍強打鈴木誠也當起隊友，但合約細節還尚未對外表示。
記者張志宇/綜合報導
記者Bob Nightengale表示，「小熊已在今（10）日與今永昇太達成初步協議，雙方在正式完成簽約前，今永昇太將留在芝加哥，並在週四（11）日進行體檢。」
今永昇太在2023球季在日本職棒共出賽22場（全為先發登板），交出7勝、4敗、防禦率2.80與央聯最多次三振的174次，日本職棒8年生涯，共出賽165場（158場為先發登板），繳出64勝、50敗、防禦率 3.18與送出1021次三振。
《MLB TRADE RUMORS》則分析透露，「今永昇太在今年市場上，在市場上前50位的自由球員中排名第10位，也是今年來自日本第二好的投手，預計能獲得至少5年8500萬美元的合約。」
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