《單身即地獄3》最終配對結果揭曉！「海王」李官熙選擇是她
Netflix真人實境秀《單身即地獄3》昨（9）日播出終於揭曉最終配對結果。最令觀眾好奇的莫過於，周旋在崔慧善、尹廈情和曹旻志之間的「海王」李官熙，最終選了崔慧善。
記者薛羽彤／綜合報導
《單身即地獄3》最終抉擇引來許多人矚目，李鎮錫一度差點被最後來的女嘉賓曹旻志影響，最後還是選擇了安玟映。安玟映因為鎮錫與曹旻志配對去天堂島的瞬間，發現自己的心原來在鎮錫身上，後來反轉變成女追男。
第二對配對成功的是金奎利和朴民奎，面對從未改變心意的朴民奎，金奎利最終也成功牽手。第三對配對成功的是小 Jennie劉恃蘟和崔民又，崔民又雖然沒和劉恃蘟去過天堂島，兩人的時間也不斷錯過，但最終在金奎利和劉恃蘟間，還是選擇了劉恃蘟。
最後，備受矚目的李官熙周旋在3女崔慧善、尹廈情和曹旻志之間，首先起身出發的是曹旻志和尹廈情，當大家都在疑惑崔慧善難道要放棄時，崔慧善還是走向李官熙，而他最後也決定牽起崔慧善。
曹旻志先前因爭議場面，受到網友砲轟，這次在配對結果出爐時，她又脫口說出「我不敢相信」、「但怎麼會這樣」等話，再度引發熱議。
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