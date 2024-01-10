送33張機票大獎！長榮航空攜手中原大學　續辦ESG創新設計賽

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長榮航空說明，2024年的競賽活動自即日起至3月15日開放報名，共分「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品的設計元素除既有航空貨盤櫃、綁帶及盤網外，新增加機上毛毯，並以主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性為評選指標，作品收件截止日為4月8日，將於5月15日由評審進行複決選，並選定5月17日於松山文創園區舉辦頒獎典禮，展出得獎及入選決賽作品給更多人看見，也藉此讓ESG的永續理念遍地萌芽。
長榮航空大手筆提供總計33張機票作為競賽獎項，其中最大獎為全球不限航點豪華經濟艙來回機票，提供獲獎學生及指導老師前往倫敦、米蘭、紐約、東京等全球時尚設計之都，透過親身造訪的體驗、激發出全新的創意火花。
長榮航空表示，航空業承載了不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶；面對地球暖化、氣候變遷所帶來的威脅，長榮航空也意識到要打造永續共好的生活環境，不是單一領域、單一世代所能夠成就之事，除了響應2050淨零碳排願景，也積極推行各項節油措施，導入新世代飛行計畫以提供更優越的低碳運輸服務。
中原大學設計學院趙家麟院長也同時指出，很高興再度與長榮航空合作，在第一次合作的基礎下，雙方已樹立了產學合作與設計教學鏈結的成功模式，且航空貨盤櫃之再生設計是一個全新的設計議題，期盼未來這種異業產學合作能持續發光發熱，擴散至國際級競賽。
長榮航空與中原大學誠摯地邀請國內各大專院校師生參與「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」，共同落實廢棄物再利用的精神，一起飛向未來，迎接綠生活。