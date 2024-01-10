MLB／大谷翔平為首組MVP打線 美媒列數據：有望成史上最強三核心
日籍二刀流球星大谷翔平轉戰道奇，與Mookie Betts、Freddie Freeman組成MVP連線，美媒《ESPN》記者David Schoenfield以「大谷、Betts、Freeman是否為MLB史上最佳打線3人組？」為標題，並透過數據分析，結果顯示道奇的MVP連線有機會成為史上最強三核心。
記者路皓惟/綜合報導
內文指出，去年3人長打率及OPS分別排名聯盟第1、第5和第6（大谷、Freeman、Betts）；上季3人的打擊率排名第3、第7、第9（Freeman、Betts、大谷），至於得分與打點則排名第3、第4、第6（Freeman、Betts、大谷）。
根據美國數據網站《Baseball Reference》的Batting Runs數據進行分析，該數據顯示打者與聯盟平均水準的得分貢獻值，數據顯示歷年最強打線3人組為1927年洋基隊的Babe Ruth、Lou Gehrig與Earle Combs，平均值為67.3。
至於現代棒球的最強3人組，則是2000年巨人隊的Barry Bonds、Jeff Kent、Ellis Burks所組成，平均數值為54.0。
如果以大谷翔平、Betts和Freeman上個賽季數據計算，且今年3人能夠維持與上季相同的成績，平均值將達到55.0，有望成為現代棒球最強3人組。
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