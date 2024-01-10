MLB／火腿王牌乏人問津！入札截止日剩2天　新庄監督喊話「留隊」

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對於選手挑戰美職，主帥新庄剛志一直都是持贊同態度，但隨著入札截止日僅剩2日，新庄剛志也直言，「上澤直之是一位好投手，能吃下很多局數，更是年輕投手的榜樣，老實說這幾天我已經在考慮說服上澤直之明年再去吧。」
上澤直之在2023賽季為日本火腿鬥士出賽24場，吃下170局繳出9勝9敗、124K、防禦率為2.96（生涯第2低僅次於2021球季），在日職算是一位「中規中矩」的二號投手，日職9年生涯則是出賽173場拿下70勝62敗、防禦率3.19、三振913次的成績。
雖本季上澤直之在日職依舊繳出穩定表現，但還是未讓大聯盟球團感到興趣，對此《MLB TRADE RUMORS》就表示，「上澤直之今年在日職直球平均速度只有90.8英里，且他屬於低三振率型投手，也讓各球團十分懷疑他是否來到大聯盟還有壓制力，讓也讓他並不在各球團的首選名單中。」值得一提，大聯盟本季先發投手直球均速為93.8英里至94.2英里。
其中大聯盟分析師Karan Tyagi也透露，上澤直之有可能會簽下類似藤浪晉太郎的合約，大約落在2年750萬美元，外帶高額的激勵獎金，最壞的結果也有小聯盟約附帶大聯盟春訓，雖這對來自日本的投手有些不尊重，但各球團在簽上澤直之的想法正是在開「福袋」，若這筆投資取得成功，將是對球隊的一大幫助。
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