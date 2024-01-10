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MLB／火腿王牌乏人問津！入札截止日剩2天　新庄監督喊話「留隊」

▲日職日本火腿王牌投手上澤直之透過入札制度挑戰大聯盟，但至今仍無進展。（圖／記者葉政勳攝）
▲日職日本火腿王牌投手上澤直之透過入札制度挑戰大聯盟，但至今仍無進展。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志宇/綜合報導

日籍左投今永昇太在今（10）日傳出加盟芝加哥小熊，隨著日職截止日僅剩2日，大聯盟（MLB）自由市場上僅剩的日籍投手上澤直之，但依舊乏人問津，原東家日職日本火腿監督新庄剛志更是喊話，「希望上澤直之能留隊，如果可以明年再去吧。」

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根據日媒《中日體育》報導指出，隨著上澤直之還尚未找到新東家，火腿監督新庄剛志也透露近期與上澤直之的對話，「在兩個月前我還跟他說，『這是你的夢想，去吧』，但現在卻要變成『不要去，留在球隊吧』。」

對於選手挑戰美職，主帥新庄剛志一直都是持贊同態度，但隨著入札截止日僅剩2日，新庄剛志也直言，「上澤直之是一位好投手，能吃下很多局數，更是年輕投手的榜樣，老實說這幾天我已經在考慮說服上澤直之明年再去吧。」

上澤直之在2023賽季為日本火腿鬥士出賽24場，吃下170局繳出9勝9敗、124K、防禦率為2.96（生涯第2低僅次於2021球季），在日職算是一位「中規中矩」的二號投手，日職9年生涯則是出賽173場拿下70勝62敗、防禦率3.19、三振913次的成績。

雖本季上澤直之在日職依舊繳出穩定表現，但還是未讓大聯盟球團感到興趣，對此《MLB TRADE RUMORS》就表示，「上澤直之今年在日職直球平均速度只有90.8英里，且他屬於低三振率型投手，也讓各球團十分懷疑他是否來到大聯盟還有壓制力，讓也讓他並不在各球團的首選名單中。」值得一提，大聯盟本季先發投手直球均速為93.8英里至94.2英里。

其中大聯盟分析師Karan Tyagi也透露，上澤直之有可能會簽下類似藤浪晉太郎的合約，大約落在2年750萬美元，外帶高額的激勵獎金，最壞的結果也有小聯盟約附帶大聯盟春訓，雖這對來自日本的投手有些不尊重，但各球團在簽上澤直之的想法正是在開「福袋」，若這筆投資取得成功，將是對球隊的一大幫助。

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