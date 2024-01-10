11人就成團！高鐵團票下殺6折起 校外教學專案擴大範圍
台灣高鐵「指定車次團體」優惠，即日起提供更加彈性的人數組合，不僅將原本20人成團的門檻降低到11人（含）以上同行，搭乘指定車次折扣也從原平日7折、假日8折調整為6折起，目前每週超過400班適用車次，每天都有指定車次適用6折、77折或85折優惠（敬老、愛心、孩童者維持5折優惠），另外校外教學專案也擴大適用範圍。
記者許若茵／台北報導
此外，為鼓勵青年學子在寒假期間搭高鐵出遊，台灣高鐵公司「校外教學專案」自1月20日至3月31日再度擴大適用範圍，開放高中（含）以下「政府立案之公私立短期補習班」適用。學生團體11人（含）以上同行，國/高中生可享全額票價7折；小學生及具敬老、孩童及愛心等優惠身分者，也可享標準車廂對號座全額票價4折，同行師長也同享7折優惠（每11位中至多可含2位帶隊老師、以此類推）。
台灣高鐵說明，團體優惠適用對象為搭乘日期/車次、起訖站、車廂種類相同之團體，且同團旅客全票達11人（含）以上者，即享不限車次全額票價95折優惠，建議旅客多加利用「指定車次團體」優惠，即享全額票價6折、77折、或85折的超值優惠，讓團體旅遊省時更省錢。歡迎旅客透過高鐵企業網站或傳真，填寫團體訂位單，下單後台灣高鐵公司將指派專人協助完成訂位。
同時，台灣高鐵公司為鼓勵企業團體旅客搭高鐵，特別推出企業會員滿額贈，高鐵企業會員購買團體票，單段行程搭乘金額每滿20000元，加贈高鐵假期仟元抵用券5張（可累贈）。此外，也對參加婚宴、同學會等團體旅客祭出加碼優惠，旅客透過28家指定飯店餐飲部門訂購高鐵團體票，也同享滿20000元，加贈高鐵假期千元抵用券5張優惠，合作對象包含：長榮集團、彭園等知名飯店及婚宴會館，歡迎旅客逕洽合作廠商，一起搭高鐵，盡享多重優惠。