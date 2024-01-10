NBA／Curry狀態下滑、源自於勇士嘗試新打法　Green被禁賽影響大

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Kerr曾表示，Draymond Green和Curry的組合能為彼此創造出很多機會，並且帶動團隊進攻，而這種兩人配合是無法去設計的，只能讓他們即興發揮，是過去將近10多年來他們合作的結晶，無法被取代。
而隨著Green被禁賽，Kerr表示球隊也必須要適應和調整，所以他重用Trayce-Jackson Davis就是信號，藉由後者的在籃下的威脅，在進攻端開闢一些新打法，嘗試開創不同創造空間的方式。
但這種進攻模式有時可以成功，有時卻未必能有效，最近幾場失利就說明了這種情況。Kerr在記者會上透露，他認為Curry看起來有一些疲勞，他每一年都會有一些時刻看起來狀態不佳，這很正常，特別是在球隊近期給他太多壓力的情況下。
「Draymond是球隊的發聲領袖，顯然他和Steph已經在領導團隊裡共事了十幾年。所以沒有了他，給Curry增加了很多負擔。」談到進攻模式，Kerr稱勇士隊正融入許多年輕球員，而Curry的打法十分獨特，新模型的嘗試並不一定都能成功。
「他不是James Harden或Luka Doncic，我們不會一直讓他高位擋拆打開比賽局面，或者讓他運球700次之類的，這不是他的打法。現在他必須持球去掌控局面，坦白說我們嘗試過一些組合，有些能行，有些不成，而當你把這些混合在一起時，一些老隊員可能會對此遇到一些困難。Curry已經扛起了球隊10多年，我們所建立的一切都是基於他 ， 所以我們讓他承擔了太多。」
Kerr承認，球隊這一季想嘗試更多新組合，但效果並不好。而隨著球隊掉到西區第11名，要繼續嘗試那些沒有取得很大成功的東西，意義並不大。
Draymond Green有望在近期回歸，而他重新進入球隊比賽名單之後，勇士會不會找回他們熟悉的化學反應也值得注目。