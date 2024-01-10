來杯越南咖啡！家樂福小編秒出梗 國家警報中文敘述引熱議
越南咖啡聞名於全球，特色咖啡例如椰子咖啡、蛋咖啡和煉乳咖啡都是遊客必嚐的美食。9日下午15時04分國家警報大響，內容中提到「已飛越南部上空」這行字引起網友討論，不少人看成「已飛越南」，家樂福小編也緊跟時事，PO出越南咖啡品項，讓大家可以喝杯越南咖啡清醒一下。
國際中心賴正琳／綜合報導
該篇貼文立刻引起網友迴響，笑稱自己第一時間也看錯。9日下午連續多次的國家警報，全文為：「中國大陸於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理。」讓許多民眾看成「飛越南上空」，也意外讓越南引起話題。家樂福小編便推出「瞌睡蟲警報」，提及「你是不是也看錯了，下午喝杯越南咖啡清醒一下吧。」逗趣的貼文讓網友們都直呼認同。
事實上，越南作為咖啡豆生產第二大國，對於「喝咖啡」這件事可說是全民運動，繁榮的市中心街道上可能就有十幾間特色咖啡廳，讓星巴克也難以攻略越南的咖啡市場。除了越南人民普遍喜好濃度高的咖啡，特色咖啡例如冰滴煉乳咖啡十分知名，讓愛喝咖啡的旅客到越南後都會去嘗試。
另外，現在去越南也只需要上網申請電子簽證，並支付25美元（約等同於新台幣800元）的手續費即可，前往越南的機票也經濟實惠，著名旅遊景點如胡志明、河內下龍灣、峴港和芽莊都是國際旅客喜愛前去的地方。