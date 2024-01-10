高雄迎黃色小鴨！39家旅宿優惠、雙人房1099元起 百貨外牆有動畫
高雄市政府日前宣佈1月27日至2月25日黃色小鴨重磅回歸愛河灣，高雄流行音樂中心、崗山之眼及鳳山車站配合點亮黃燈，大立百貨及遠雄THE ONE亦相繼在建築外牆呈現可愛黃色小鴨燈光動畫；今又有39家飯店與民宿，將推出住宿餐飲等優惠，積極搶攻黃色商機。活動期間，最優惠的住宿價格為「家和商旅」，推出雙人房平日1099元、假日2299元，另外「承億酒店」還推出住房6,600元起，可享獨特遊艇賞鴨行程。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄市觀光局長高閔琳表示，睽違十年，市府觀光局特別邀請黃色小鴨重返高雄，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日至2月25日，將於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，活動除黃色小鴨重返愛河灣，也將在16-18號碼頭推出遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動。為迎接黃色小鴨重返愛河灣，觀光局也進一步與大立百貨、遠雄THE ONE大樓、鳳山車站及在地飯店業者合作，打造小鴨外牆造型燈光並推出住房餐飲優惠，目前統計已有39家旅宿業提出配套或折扣方案。
觀光局指出，可俯瞰港灣的「漢來大飯店」，推出平日6,353元起入住港景房，加贈漢來小鴨玩偶等周邊好禮。「高雄萬豪酒店」推美拍打卡住房專案，平日入住每房每晚6,388元起，於社群平台標註指定文字，限量享有提早入住禮遇。「高雄福華大飯店」於小鴨展出期間，姓「黃」或是姓名中有「ㄧㄚ」發音的民眾，消費打卡即可兌換黃色馬卡龍乙顆。「麗尊酒店」及「帕可麗酒店」主打「入住出示與黃色小鴨的合照並於臉書按讚」，即贈小鴨限量手作餅乾。「寒軒國際大飯店」則推出一泊二食專案，每房每晚優惠4,200元起。「高雄圓山大飯店」雙人房平日4850元起，消費滿額再享餐飲優惠。
另「晶英國際行館」於活動期間平日入住7899元起，贈送高樓酒吧限定飲品，房客用餐還享優惠。「福容大飯店高雄」則推出愛河、港景客房5,699元起，限量贈小鴨造型禮。「承億酒店」住房6,600元起，即可享獨特的遊艇賞鴨行程。鄰近港灣「翰品酒店高雄」力推黃色狂潮專案，入住雙人房3,299元起，即可品嘗一鴨四吃雙人饗宴及小鴨造型甜點。「高雄洲際酒店」民眾憑與小鴨合照，即享指定餐廳免服務費。
此外，甫新設立「福容徠旅高雄」入住黃色風格主題房4,588元起，可獲限量小鴨贈禮。「家和商旅」推出雙人房平日1099元、假日2299元，入住穿黃色衣服，視房況升等商務房並免費延退2小時。「河堤美學商旅」集團，主打「浪漫愛之船住宿專案」，平日住宿享85折再贈「愛之船全票」，以不同視角賞小鴨。「和逸‧高雄中山館」住房優惠5,140元起，搭配精美文創小禮。「阡陌一舍UNS」不僅在店門口設置黃色角落地景供旅客打卡拍照，更祭出與小鴨打卡合照享有餐飲及扮手禮折扣。