▲23價公費肺炎鏈球菌疫苗擴大接種！　1／9起55－64歲原住民也可打

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55－64歲原住民可打肺鏈疫苗 約7.7萬人符合資格疾管署發言人羅一鈞表示，由於先前就有部分縣市提案，希望肺炎鏈球菌公費疫苗政策可以和其他衛福政策一樣，將原住民高齡以55歲計算，把目前65歲以上接種肺炎鏈球菌疫苗的公費政策，針對原住民的部分下修到55歲，因此11月底便召開ACIP會議通過專家討論。
為避免55－64歲原住民發生侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）風險，並降低感染後併發重症及死亡機率，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於2023年11月22日專家會議討論決議，建議將55－64歲原住民納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）實施對象。
羅一鈞表示，自1月9日起符合資格的原住民，估計約有7.7萬人，可以接受1劑公費23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），如果先前已經打過23價肺炎鏈球菌疫苗則需間隔5年以上再接種。
疫苗接種保護力達75% 接種疫苗記得攜2證件接種疫苗是侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）最有效的預防方法，根據疾管署資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後併發症（如肺炎、敗血症等）及死亡機率。
目前65歲以上民眾接種PCV13（或PCV15）疫苗累計人數共有77.6萬人、已接種PPV23共計185.3萬人，整體肺炎鏈球菌疫苗接種率達47.8%（施打至少一劑），PCV13及PPV23之庫存量共約47.8萬劑，疾管署表示，後續將視接種情形陸續供貨。
疾管署提醒，55－64歲原住民接種PPV23前往接種時，應攜帶健保卡及原住民身分證明文件（如：戶口名簿或戶籍謄本），另外肺炎鏈球菌疫苗也可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無須間隔任何時間接種，呼籲符合接種資格的民眾儘速接種，獲得保護力，減少冬季疾病威脅。
接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（https://gov.tw/eU4）／疫苗接種院所查詢／【肺炎鏈球菌疫苗】各縣市合約院所名冊網址查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60510
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