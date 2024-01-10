股權交換案惹爭議　網銀回擊！再控訴智冠「5個欺騙」

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針對股權交換協議，智冠表示價格與比例都是經過專家評鑑，且有獨立董事親自演算，強調公司董事長、董事及獨立董事無任何違背職務之行為。但網銀翻出智冠公開說明書舉證，認為疑似有將榮剛價格高估51%以及其他違法之疑慮，為維護股東權益不受損害，已經於9日聲請定暫時狀態處分。且市場上也有智冠小股東到北檢控告智冠董事長王俊博等人涉犯證券交易法特別背信等罪。
智冠９日聲明指出，公司對網銀持續以提告董事背信（刑案）、提告定暫時狀態處分（民案）等作為，利用新聞媒體曝光製造不實輿論，意圖給主管機關壓力之作法，予以譴責，並表示至今尚未收到商業法院送達之書狀，待收到後當依法答辯暨請法院駁回網銀聲請。至於關於「榮剛價格高估51%」說法，智冠表示是斷章取義，不符合市場評價一般慣例與原則。
而網銀今日最新回應控訴智冠為股權交換案一再說謊，從頭到尾有「5個欺騙」如下：
1.智冠將12月緊急臨時提出的股權交換案，包裝成一個異業合作騙局，企圖以此交換案，互相控制兩家公司董事會席次。明明是為經營權緊急提出，卻欺騙大家此案談很久！
2.以不合理的價位欲進行股權交換，試圖圖利特定人，損害股東權益。明明是取巧將榮剛高估51%，卻欺騙大家是專業！
3.阻擋獨立董事行使職權，是不讓獨董查核還是根本沒有資料。明明有要求獨董簽保密，卻欺騙大家是為了阻擋律師！
4.眾所周知中華網龍為智冠子公司並經營《鑽石俱樂部》、《鑽石角子》等許久。明明是博弈遊戲，卻欺騙大家無發行製作博弈遊戲！
5.智冠於2024年1月9日聲明指稱網銀國際提告智冠董事背信（刑案）。明明是被其他股東提告背信，卻欺騙大家是網銀提告！