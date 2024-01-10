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籃球／籃協駁防賭是在「虛應故事」　張承中推薪資信託、舉報機制

▲近期有媒體稱籃協對假球案的處理是在虛應故事，對此協會方面也發文反駁，稱將由張承中副秘書長負責，盡一切力量全力防賭及假球。（圖／記者陳明安攝）
▲近期有媒體稱籃協對假球案的處理是在虛應故事，對此協會方面也發文反駁，稱將由張承中副秘書長負責，盡一切力量全力防賭及假球。（圖／記者陳明安攝）

記者黃建霖/綜合報導

2024年已到來，去年國內籃壇因SBL超級籃球聯賽假球案而遭到重傷，已無再次被打擊的本錢。中華民國籃球協會去年開始革新氣象，推出多項措施和規則，希望能從根做起、改善環境。不過近期有媒體稱籃協是在虛應故事，對此協會方面也發聲明反駁，稱將由張承中副秘書長負責，盡一切力量全力防賭及假球。

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SBL假球案在進入新的一年後有新的進展，外傳吳季穎可能已轉為污點證人，而士林地檢署也持續複訊涉案人員，釐清案情，6日傳換陳品銓、周暐宸、黃鈜閔、顏聞佐等人。

指派張承中副秘書長為SPOC　加強防賭

籃協日前遭開紀律委員會，裁定涉案球員永不錄用，且逐出籃球界。近期協會方面也已經理事會通過，依照國際籃球總會FIBA規定，指派張承中副秘書長為Single Point of Contact for Integrity (“SPOC”)，對外為對接國際籃球總會FIBA窗口，對內統整三聯盟及15隊，力求各聯盟、各隊防賭及假球作法一致、有效率。

籃協理事長謝典林、秘書長李雲翔特別指示張承中副秘書長，盡一切力量全力防賭及假球。對此張承中表示，三聯盟及各隊SPOC人員已到位，2023年12月11日進行第一次會議，第二次會議預計於2024年1月底進行，會檢討目前防賭及假球成效。

加強法治教育與推動薪資信託、舉報平台

SPOC會議中針對許多具體作為達成共識，積極推動法治教育，是預防的第一步，目前籃協已安排裁判及球員的法治教育，15隊中也有10隊已積極安排，但仍有5隊未安排。籃協肅清假球態度強硬，盼各聯盟球隊都要參加，雖可可理解各隊球季中練球、比賽行程滿檔，但籃協已協調高檢署及各地檢察署願派檢察官支援，請各隊務必排時間配合。而且SPOC第二次會議時，將追蹤各隊法治教育的成效。

另外，職棒經驗中的簽約金信託，是由職棒球員工會主導，球隊及球員願意配合提撥一定比例。

因此在SPOC會議中，籃協也特別拜託職籃球員工會與球員溝通，希望球員能支持，籃協絕對願意出面溝通，但工會比籃協有更洽當的立場來推動薪資信託，健康的籃球環境需要大家一起維護。

籃協還向各聯盟及各隊推薦外部舉報平台，張承中解釋說，不管是從獎勵或防弊角度，舉報機制都有其必要，內部舉報可能因為護短、人情而吃案，籃協特別引薦了外部舉報機制，並請聯盟及各隊考慮提撥檢舉獎金。

張承中語重心長地說，「希望大家不要因為一時風頭過了就冷掉，防賭及假球或許造成球隊新的負擔，但若一旦發生，整個籃球環境都會受影響，第一線受傷最重會是球隊。籃協希望和聯盟、球隊一起守護籃球環境，避免球迷失望傷心、球賽票房受挫、球員失去舞台，這就是防賭及假球再麻煩也要落實的原因。」

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