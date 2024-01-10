自曝2020年底就連絡不上黃國昌　王婉諭想跟他說這句話

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針對前立委黃國昌加入民眾黨，王婉諭認為，黃國昌是一個聰明的人，當柯文哲一邊在談藍白合時，黃國昌跟柯文哲達成協議，想的當然是坐穩不分區、「聽牌」法務部長、展望地方首長，這些都不是時力能提供的，所以能理解，這是一個「科學、理性、務實」的選擇。
王婉諭表示，從2020年底就連絡不上黃國昌，她還很期待716遊行時能跟他說話，結果也沒有。她想跟他說，「好久不見，還記得我們嗎?」主持人賀瓏虧說，好像前女友的感覺，王婉諭趕緊澄清，「我們沒有談過戀愛，不要危害人家家庭。」
談及廢死議題，王婉諭語帶哽咽地表示，一命換一命其實一點都不值得，因為小燈泡的生命和兇手的生命，從來就不是等值的。事件發生之後，她只想著要如何避免再有人面對自己經歷過的痛苦，這也是她從政的初衷。
王婉諭強調，因為親身經歷過，她深刻了解司法對於犯罪被害人家屬有多麼不友善，過去四年，她走訪全台各地的機構與專家，主導跨黨派的「精神衛生法」和「犯罪被害人保護法」近二十年來的首次全文修正，只希望能夠避免下個悲劇發生。
王婉諭感嘆，社會在群情激憤之下，常常用最簡單的仇恨去理解、去消化情緒。但這些問題其實一直都非常複雜，而她想盡辦法去改變社會，建構一個更全面、深入、綿密的支持網絡，承接住每個可能墜落的人。因此，她會盡其所能，去組成一個最堅定的隊伍，讓時代力量繼續在國會中，為所有不公不義的事情出聲，這件事只有時代力量會做。
最後，呱吉細數和王婉諭合作推動幼托場所裝設監視器的經過，也大讚時代力量不分區候選人王寶萱站在第一線協助桃園航空城反迫遷，最後更當場亮票，表態總統會投給賴清德、政黨票投給時代力量。
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