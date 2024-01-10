近百位台大生不上學有學分！「探索學習計畫」鼓勵航海、打工換宿

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台大創新設計學院社會創新研究中心主任黃韻如表示，探索是一種心態加勇氣，而學生探索面向多元，有的在加拿大舞團實習舞動人生；有的挑戰無動力帆船橫越太平洋的航海王；有的找回身體健康學習動機等。
台大教務長王泓仁說，台大在制度中開創彈性與可能，接住各種不同學習需求的學生，他也鼓勵同學勇敢追尋內心嚮往，期盼更多從事探索學習學生的故事，能激勵更多同學勇敢追夢。
該計畫日前舉辦期末分享會，由學生分享探索學習的經驗，112-1學期19位探索學習學生分別在墨西哥、加拿大、美國、英國、法國、台灣等地留下足跡，世界就是他們學習的教室，投入航海、舞團、背包旅行、國內打工換宿、國外打工度假、閱讀、創業、經營社團以及找回學習動機等。
台大指出，從學生的反饋中，可以發現他們並不盲目追求世俗意義上的具體成果，反而是深具個人特色的學習，因此當選擇權回到自己身上時，能專心致志追尋心所嚮往，活出人生使命與價值。這點也呼應台大學務長朱士維鼓勵學生時所說，「念大學不要再把修課當成最重要的事情，要讓自己變成一個可以創造價值的人，變成從接受者變成給予者，探索學習就是一個很好的機會。」
台大國際企業學系4年級學生陳亭妤分享，探索學習讓她有多一個選擇，在家人的期許跟自己的興趣之間有彈性、能放手嘗試，「心裡能有底，很安心。」
外國語文學系3年級學生林卉庭則提到，「探索學習能好好地跟自己獨處，面對自己的軟肋，並藉此長成一個更豐盛且有韌性的人」。
政治學系3年級學生莊恩綺分享，「在大學給自己最棒的選擇，就是參與探索學習，不需要用別人的速度追逐著他人的背影前進，自己就可以活的像自己，回到校園學習也更能清楚規劃學習路徑。」
台大提到，未來不僅將持續推動探索學習計畫，也會將寶貴經驗與許多學校分享，如政治大學、陽明交通大學、成功大學、中山大學等，這些學校的學生們許願希望自己學校也能有探索學習計畫，另也還有家長來電肯定台大的探索學習計畫。台大將把探索學習計畫的經驗散播給各大專校院，藉著打破學習場域與修課邊界，以提供探索體驗機會，讓大學生活的想像更為寬闊，每位學生皆能成為自己想成為的樣子。