獨／台南住宿「最低價挖出」！路徒行旅試營運 雙人房只要1000元
台南今年將迎接建城400週年盛事，而台南市也獲CNN評選為「2024年最值得造訪城市」之一，有小吃之都美名的台南，除了美食、特色景點之外，今年更將舉辦台灣燈會。若是想到台南旅遊，旅宿選擇不少，1月2日才剛試營運的路徒行旅-台南成大館，等於才剛開業第9天，目前竟然有雙人房每晚只要1000元的優惠價格。想要更省事，也可搭配旅行社業者行程，可樂旅遊推出「台南燈節」期間限定團體旅遊，即起上架，2至3日最低僅需3,288元起。
記者葉盛耀/綜合報導
「路徒行旅-台南成大館」為旅宿集團「小鹿文娛」於今年新拓的據點，1月初才剛開始試營運，地點位在成功大學旁邊，距離台南車站從後站步行只需10分鐘。「路徒行旅-台南成大館」規劃出68間房，整體以木質調打造，平均房間大小約6～7坪，因應剛試營運，於訂房網站Booking.com上預訂房間，雙人房目前每晚只要1000元就能入住，另也規劃家庭四人房，也有1600元的優惠。
記者查詢路徒行旅官網，還未正式開賣「路徒行旅台南成大館」房間，因此目前僅有Booking.com上頭可預訂。業者表示，因為剛試營運，所以春節過年前的1月，都有雙人房最低1000元的價格，但記者實際查詢，2月除了春節連假檔期之外，其實也都還有平日限定雙人房1100～1200元的優惠價格。想去台南旅遊，可把握此促銷。
另外，2024年台灣燈會睽違16年再度重返台南，可樂旅遊推出台南燈節期間限定系列團，不僅分別囊括有這些精采活動，更結合地方小農、特色景區、美食等，規劃豐富旅程，期間限定2至3日最低僅需3,288元起。
可樂旅遊提到，今年恰逢台南建城400年，台灣燈會將以「龍耀台南」為主題盛大舉辦，燈區包含佔地廣達50公頃的「安平燈區（2/3-3/10）」與「高鐵燈區（2/24-3/10）」等兩大燈區，同時間也還有諸多精采活動，如：「月津港燈節」（1/27-3/3）、「府城普濟燈會」（2/4-3/9）與七股鹽區「一見雙雕藝術季」（12/16-3/10）等。
針對「2024台灣燈會」，可樂旅遊特別推薦台北、新竹或桃園出發的2日遊，行程除將帶領旅人走訪台灣燈會展區外，更規劃走訪七股鹽雕藝術「一見雙雕藝術季」；至地方農場體驗草莓採果樂、走訪產銷履歷達人經營之苦瓜農場；打卡超熱門的六甲菁埔埤落羽松森林，一覽千棵落羽松森林的浪漫等，售價5,388元起。此外，針對習慣自由行的旅客，可樂旅遊也推出高鐵2日遊1,850元起，便利旅人彈性規劃。