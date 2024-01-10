這檔ETF好猛！加息68% 1月16日前買進可參與配息
在1月除息的台股股票ETF中，這次有不少ETF都出現「加息」的情況，以本次除息最熱門、受益人數最多的台股ETF為例，如國泰台灣5G+ ETF（00881）配息金額從上一次的0.46元，增加到0.75元，創下新高，加息幅度高達63%，若以1月9日收盤價計算，年化配息率高達8.35%，吸引投資人關注。此外，元大台灣50 ETF（0050）也從上一次的1.9元增加到3元，加息57.9%；以及復華台灣科技優息ETF（00929）從0.11元增加到0.13元，加息18%。
記者許家禎／台北報導
2023年在生成式AI的發展與助攻下，台灣科技股漲勢兇猛，至於新的一年表現如何？是否可望延續成長的氣勢？市場大多認為，年度科技盛會、美國消費性電子大展（CES）今天登場，AI應用成為重頭戲，預期相關AI伺服器、AI PC業者將大鳴大放新產品願景。
由於全球終端需求仍未明顯回升，可能造成接單表現有所波動，加上台灣加權指數進入高檔區，操作難度加大，因此不少投資人近來選擇透過ETF布局AI、半導體等長線成長股。
若以國泰台灣5G+ ETF（00881）來說，其持股中有超過8成屬於AI與半導體相關供應鏈，包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF載板、PCB、電源供應器等，可說是一網打盡台灣科技國家隊，同時00881也是唯一一檔有配息的5G主題ETF，每年配2次，且1月17日即將除息，投資人最晚只要在1月16日買進或持有，皆可參與配息。
若是對美國科技股有興趣的，另一檔蒐羅美股科技巨頭的國泰北美科技ETF（00770）也是人氣強強滾，為亞洲首檔北美純科技ETF，掌握互動娛樂、AI、5G、雲端、電商及大數據等，2023年追蹤標的指數含息報酬高達61.3%，優於納斯達克100指數的56.2%。
※【NOWnews 今日新聞
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