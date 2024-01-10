旅天下去年營收衝上28.22億元 今年再補人力Q1展望樂觀
受惠於賞雪、聖誕旅遊主題及雙12產品特惠檔期接力推升業績，旅天下聯合國際旅行社9日公告2023年12月合併營收來到2.55億元，年增249.11%；而第四季合併營收站上8.92億元，比前一年與疫情前2019年，分別增加666%與46%。旅天下2023年整體營運表現更是亮眼，累計全年自結合併營收，衝至28.22億元，較前一年大幅成長1247%，甚至超越疫情前2019年全年度累計合併營收近14%，創下歷史新高。
記者許若茵／台北報導
旅天下分析，全年度自結合併營收成長三大主因為「全台雙軸加盟佈局、拓展短線包機、全球旅遊市場復甦」。旅天下已達到2023年度目標，達成59家產品加盟、並完成51家門市加盟簽約，門市遍布12個縣市，網羅各地客群，成為台灣旅遊加盟領導品牌。旅天下董事長李嘉寅表示，2024年將持續拓展雙軸加盟疆土，加速整合台灣旅行社市場搶市占，預計「門市加盟」與「產品加盟」均達到80家。
此外，旅天下分享，短線利用包機策略包裝產品，穩定售價、供應量，進而穩住客源；旅天下更以獨包台灣虎航直飛東北花卷、北海道函館班機，搭上「遊日風潮」順風車，全年度載客率達9成8，挹注強勁營收動能。
展望2024年，旅天下透露將密集運用雙軸加盟模式的優越性，把旅遊產業走向國際化，佈局台灣入境旅遊市場。旅天下已攜手紐澳專家「鴻大旅行社」，插旗紐、澳成立2家「Unitiger」合資公司，成為拓展海外加盟事業的首兩站，除了深耕台灣出境旅遊，使旅天下紐澳線體質更加強健，同時，也發展紐、澳出境市場，將紐、澳旅客帶至台灣及全球各地旅遊。
旅天下提到，史上最長寒假達58天開跑，一路至2月中下旬結束，全線商品銷售率超過8成5，加上春節產品近完售強力助攻，今年Q1展望樂觀，訂單能見度更已到Q3。為迎接持續強勢恢復的旅遊榮景，旅天下繼成立台中、高雄分公司後，預計2024年Q1再成立台南分公司。目前總部員工人數已回復疫情前水準，預計2024年將再進補至少2成人力，強化產品與銷售及全球化團隊。