台農漁品輸中優惠恐中止 賴清德批評中國企圖以商逼政影響選舉
中國商務部發言人昨聲稱，正研究中止ECFA早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品的關稅減讓措施。民進黨總統候選人賴清德批評，台灣和中國若有經貿問題爭議，應循機制解決，選前宣佈這訊息，是企圖用經濟脅迫達到以商逼政，藉以建立親中政權，這種手段不只用在台灣。他強調台灣已不再將經濟單獨鎖在中國市場，呼籲人民用選票繼續支持，台灣將經濟分散至全球市場。
記者顏幸如／彰化報導
中國針對台灣12種石化產品，自今年元旦起中止適用ECFA優惠稅率，如今中國商務部考慮將台灣農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品目前享有的關稅減讓，也一併中止。賴清德今（10）日早上在彰化車隊掃街，媒體問及此事是否將影響台商回台投票意願時，他表示中國和台灣都是世界貿易組織會員國，兩方若有經貿問題爭議，應該循爭端解決機制辦理。
賴清德說，中國捨棄正常管道，在投票前關鍵幾天宣佈訊息，企圖以商逼政，用經濟脅迫手段影響台灣選舉，藉以建立親中政權。中國經濟脅迫手段不只針對台灣，也針對世界各國，但過去8年來台灣人民共同努力、分散全球市場，已不再將經濟單獨鎖在中國市場，他呼籲選民支持賴蕭配，就是支持台灣繼續往前走、進入世界迎向未來。
對於昨天的車掃路線，被有心人士掛上「台灣變戰場」布條，賴清德說，中國運用「戰爭與和平」這個大外宣，企圖影響台灣選舉建立親中政權，很遺憾在野黨和中國互相唱和。他呼籲人民用選票守護民主，不能讓中國食髓知味。若是中國介入成功，台灣民主就蕩然無存，未來選的就不再是總統而是特首。
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