NBA／熱火主帥Erik Spoelstra續簽8年36.6億合約 年薪翻了1.7倍
根據《美聯社》記者Tim Reynolds報導，以及隨後ESPN記者Adrian Wojnarowski的補充，邁阿密熱火隊總教練Erik Spoelstra將和球隊續簽下一份8年、總價超過1.2億美元（約36.6億台幣）的合約，這將讓他成為聯盟中年薪最高的幾名教練之一。
記者黃建霖/綜合報導
自2008-09賽季以來，Spoelstra就一直擔任著熱火隊總教練，他4次帶隊打進總冠軍賽，2次帶隊奪得總冠軍，包括上賽季從附加賽晉級、並寫下老八傳奇的經歷。53歲的他，被公認是NBA中最好的教練之一。
Spoelstra是NBA現役總教練中，在球隊中任職時間第2長的主帥，僅次於馬刺教父Gregg Popovich。根據此前的報導，Spoelstra本季的年薪為850萬元。而這一份新合約，年均薪約為1500萬，幾乎是之前的1.7倍，根據《The Athletic》記者Shams Charania的說法：「將使他成為薪資最高的總教練之一」。
過去一年裡，NBA總教練的薪資大幅上漲，馬刺隊主教練Gregg Popovich簽下了一份5年總價8000萬美元的合約，而活塞隊主教練Monty Williams則簽了一份為期6年總價7850萬美元的合約。
Erik Spoelstra生涯至今對陣過108位不同的教練，自他執掌熱火隊兵符以來，NBA已經發生過167次教練職務的變動。