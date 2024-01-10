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麥當勞3/1起調薪 ！服務員起薪32K　經理年薪上看150萬

▲台灣麥當勞祭出加薪搶人才，今（12）日宣佈，3月1日起全面調升餐廳正職人員起薪2000元。（圖／麥當勞提供）
▲台灣麥當勞祭出加薪搶人才，今（12）日宣佈，3月1日起全面調升餐廳正職人員起薪2000元。（圖／麥當勞提供）

記者許若茵／台北報導

根據人力銀行調查，國內人才缺口最大的產業為餐飲旅宿業，各家業者紛紛大舉徵才因應「人力荒」。為在競爭激烈的餐飲業中吸引求職者，台灣麥當勞祭出加薪搶人才，今（12）日宣佈，3月1日起全面調升餐廳正職人員起薪，包括正職服務員、大夜正職服務員，以及餐廳襄理、副理、經理，起薪全面調升2000元。其中，正職服務員自3萬元調升至3.2萬元，調幅達6.7%；餐廳襄理起薪調升至42400元，調幅5%；餐廳經理起薪同步調升，加上年終及績效、業績奬金，年薪上看150萬。

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麥當勞預計年底前再開14家新餐廳，總店數將達421家，突破40年來歷史新高；隨著積極展店的腳步，今年大規模釋出正職職缺，將招募1500名正職服務員及200名餐廳襄理，希望透過充裕的餐廳人力與穩定排班，提供顧客更好的用餐體驗。

麥當勞現有超過1000名正職服務員，3月1日開始，起薪自3萬調升至3.2萬、調幅達6.7%，大夜正職服務員起薪更突破4.1萬。此外，餐廳襄理起薪調升5%、達到42400元（含輪值津貼），麥當勞期盼，對餐飲有熱誠的社會新鮮人，能加入麥當勞擔任管理職；麥當勞有全球一致的紮實訓練系統，從基礎開始培育襄理成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健的升遷管道，2至3年即有升遷機會。餐廳經理起薪同步調升至59200元（含輪值津貼），加入年終及績效、業績奬金，年薪上看150萬，目前已有228位年薪百萬的餐廳經理。

麥當勞全台超過24000名員工，包含逾21000名計時人員，以及3000名正職員工；麥當勞的正職人員每年視績效表現調薪，平均調幅4%至7%，另有年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶與生育禮金，餐廳正職人員更享有免費員工餐等福利。另配合政府調整基本工資，麥當勞計時人員薪資，自1月1日起調升至每小時183元，資深計時人員時薪更可達293元，加上自主彈性排班、雙週領薪，希望吸引對兼職、打工有興趣的人才加入。

麥當勞指出，根據求職網站調查，經過疫情的洗禮，許多人在選擇工作時，除了薪資考量，也會基於穩定性與工作保障，將國際品牌列為首選。而相較以往，求職者更在意工作與生活平衡，雇主是否能提供彈性工時或優於同業的休假制度，都是求職者看重之處。麥當勞近年積極招募正職服務員，不僅提供5個工作時段可選擇，並可享週休兩日(含1天週末)，新人到職當天就有10天特休及7天家庭日，還有全年123天休假日的優質福利及年終奬金，以及麥當勞特有的「10年特休」，滿十年即可享有八週給薪假期，比照外商公司的休假福利。

麥當勞全台超過24000名員工中，45歲以上的中高齡員工，佔總數15%、逾3600人，其中更有2成以上超過60歲，「青銀共融」成為麥當勞職場文化的特色；在多元友善的工作氛圍中，透過全球一致的培訓系統與肩併肩教學，中高齡者也能快速上手，不論二度就業或退休人士，麥當勞都歡迎加入。

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