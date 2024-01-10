MLB／評選現役最強10名先發投手！大谷翔平竟落榜、洋基Cole榜首
隨著進入2024年，大聯盟官網旗下的《MLB Network》於今（10）日評選現役實力前10名的先發投手，其中「二刀流」大谷翔平並未上榜，洋基王牌Gerrit Cole獲得榜首。此外，被排在第5名的Blake Snell尚未找到新東家，仍在自由市場等到新工作。
記者張志宇/綜合報導
《MLB Network》將Gerrit Cole排在榜首，接續2至10名分別為，密爾瓦基釀酒人Corbin Burnes、亞利桑那響尾蛇Zac Gallen、休士頓太空人Justin Verlander、自由球員Blake Snell、費城費城人Zack Wheeler、亞特蘭大勇士Spencer Strider、舊金山巨人Logan Webb、勇士Max Fried與聖路易紅雀的Sonny Gray。
Gerrit Cole名列現役大聯盟最強先發投手可說是實至名歸，他在去年球季先發33場、主投209局，繳出15勝4敗、防禦率2.63，送出222次三振，奪得生涯首座賽揚獎。
其中「二刀流」大谷翔平未在榜單上也引人討論，美媒則認為，「大谷翔平去年因傷勢所苦，僅先發主投23場，雖繳出10勝、5敗、防禦率3.01的成績，但未能投滿整季與明年是否能在投手丘復出，是讓他未能進入此榜單的一大主因。」
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