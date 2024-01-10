陳建仁指雙北防疫做不好　新北副市長：請院長收回、向第一線道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉和然還說到，除了醫療人員外，還有接受確診者載運到隔離中心、醫院的司機跟駕駛們，穿著隔離衣不能開冷氣，上廁所不方便還要包尿布，都是為了讓確診者有最好的安置；另外志工在篩檢站跟集中檢疫中心幫忙收集物資、分配物資，還有清潔隊到確診者家中收垃圾，當時面臨疫情恐慌，但他們都站在第一線，這些都是三年來大家默默地付出跟不惜個人安危，院長怎會忍心說雙北做不好？
劉和然也提到，市府呼籲入境普篩但中央不做就是不做；資訊系統要校正回歸塞車也不見改善；明明有國際成熟的疫苗卻堅持要用國產疫苗，為何不雙軌並行？直言現在才有這些爭議；還有疫苗施打年紀亂無章法跳來跳去，連呼籲快篩陽性即視同確診中央就是不做，都要等到後來發生軍艦大規模集體感染後，中央才派人到地方看試辦與兵棋推演，另外市府率先推動的居家照顧，當時有多少狀況，都是由地方先推動與承擔風險的。
劉和然最後並拜託兩件事，指出第一請陳建仁收回昨天的答詢內容，第二是向基層同仁、雙北市民道歉；強調不需向雙北市府道歉，這是他們該做的，就算被罵被苛責都由市府承擔，但請對第一線努力貢獻的同仁道歉，向配合的市民道歉，收回昨天答詢的內容。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。