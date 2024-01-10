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陳建仁指雙北防疫做不好　新北副市長：請院長收回、向第一線道歉

▲新北市副市長劉和然於市政會議結束前談話請陳建仁收回發言，向第一線防疫同仁道歉。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.10）
▲新北市副市長劉和然於市政會議結束前談話請陳建仁收回發言，向第一線防疫同仁道歉。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.10）

記者吳嘉億／新北報導

針對行政院長陳建仁在立法院臨時會答詢時指稱雙北疫情告急，是因為當時的雙北防疫做不好說法，引發國民黨總統候選人、新北市長侯友宜火速回嗆院長「睜眼說瞎話」，忘記疫情指揮中心的指揮官是民進黨嗎？怎麼會講這種抹滅良心的話？對此，今（10）日新北市政府上午的市政會議上，代理市長身分主持會議的新北市副市長劉和然在結束前突然語氣轉變，要求陳建仁收回其答詢內容，並對第一線努力的同仁道歉、向市民道歉。

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劉和然表示，陳建仁在接受答詢時竟以「萬華破口，雙北防疫做不好」抹殺雙北三年來努力防疫的成果，讓很多人失望；強調三年來醫護人員冒著風險穿著隔離衣，站在第一線照顧所有重症或確診者，他怎忍心說出這樣的話？把雙北的醫護人員當成甚麼？

劉和然還說到，除了醫療人員外，還有接受確診者載運到隔離中心、醫院的司機跟駕駛們，穿著隔離衣不能開冷氣，上廁所不方便還要包尿布，都是為了讓確診者有最好的安置；另外志工在篩檢站跟集中檢疫中心幫忙收集物資、分配物資，還有清潔隊到確診者家中收垃圾，當時面臨疫情恐慌，但他們都站在第一線，這些都是三年來大家默默地付出跟不惜個人安危，院長怎會忍心說雙北做不好？

劉和然也提到，市府呼籲入境普篩但中央不做就是不做；資訊系統要校正回歸塞車也不見改善；明明有國際成熟的疫苗卻堅持要用國產疫苗，為何不雙軌並行？直言現在才有這些爭議；還有疫苗施打年紀亂無章法跳來跳去，連呼籲快篩陽性即視同確診中央就是不做，都要等到後來發生軍艦大規模集體感染後，中央才派人到地方看試辦與兵棋推演，另外市府率先推動的居家照顧，當時有多少狀況，都是由地方先推動與承擔風險的。

劉和然最後並拜託兩件事，指出第一請陳建仁收回昨天的答詢內容，第二是向基層同仁、雙北市民道歉；強調不需向雙北市府道歉，這是他們該做的，就算被罵被苛責都由市府承擔，但請對第一線努力貢獻的同仁道歉，向配合的市民道歉，收回昨天答詢的內容。

▲新北市政府市政會議上，副市長劉和然於會議結束前發表談話要求陳建仁收回指雙北防疫做不好發言，向第一線防疫同仁道歉。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.10）
▲新北市政府市政會議上，副市長劉和然於會議結束前發表談話要求陳建仁收回指雙北防疫做不好發言，向第一線防疫同仁道歉。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.10）
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